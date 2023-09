Ce petit truc de Google Maps est parfait pour organiser tes listes de lieux à visiter

Google Maps cache une fonctionnalité utile qui vous permet de personnaliser vos listes de lieux enregistrés avec des emojis.

Google Maps sur un smartphone Android

Malgré le fait d’être l’une des applications les plus utilisées au monde, Google Maps cache encore quelques astuces très peu connues des utilisateurs de l’application. Certains d’entre eux, particulièrement utiles et qui permettent de tirer le meilleur parti de la plateforme de navigation et de cartographie la plus populaire. Aujourd’hui, nous allons vous en montrer un.

Si vous utilisez Maps depuis un certain temps, vous avez probablement déjà créé une liste de lieux enregistrés. Cette fonction vous permet de catégoriser vos lieux favoris à travers des listes qui peuvent être consultées à tout moment. Ce que vous ne savez peut-être pas, c’est que Maps dispose désormais d’une fonctionnalité très pratique, qui vous permet de trouver rapidement vos lieux favoris sur la carte.

Attribuez un emoji à vos listes de lieux enregistrés sur Google Maps

Depuis peu, Google Maps vous permet de attribuer un emoji à chacune des listes de lieux que vous avez enregistrées sur Google Maps. Grâce aux émojis, il est plus facile d’ identifier les lieux sur la carte selon la liste à laquelle ils appartiennent. Pour activer cette option, il vous suffit de suivre quelques étapes simples :

Ouvrez l’application Google Maps sur votre téléphone Appuyez sur l’icône « Enregistré » dans la barre d’outils en bas de l’écran Appuyez sur la liste de lieux enregistrés que vous souhaitez personnaliser Une fois à l’intérieur, appuyez sur l’image de l’emoji avec le symbole « + » à gauche du nom de la liste. Enfin, choisissez l’emoji que vous souhaitez utiliser pour votre liste

Lorsque vous aurez choisi un emoji pour vos listes, tous les lieux enregistrés apparaîtront avec cet emoji lorsque vous explorez Google Maps. De cette façon, il sera plus facile d’identifier les lieux enregistrés sans avoir à accéder à la liste.

Si vous préférez que les lieux d’une liste n’apparaissent pas sur la carte représentés par leur emoji, il vous suffit d’entrer dans la section des lieux enregistrés, de toucher l’icône des trois petits points verticaux située à droite de la liste, et de choisir l’option « Masquer sur la carte ».

