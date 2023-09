Combien coûte l’édition collector de Final Fantasy VII: Rebirth ?

Square Enix a révélé le prix de l’édition collector de son jeu tant attendu et d’autres détails, tels que la durée de son exclusivité temporaire sur PS5.

Ceci est le prix de l’édition collector de Final Fantasy VII: Rebirth

Il y a peu de temps, nous avons pu profiter d’un nouveau State of Play de PlayStation, un événement au cours duquel nous avons enfin pu connaître la date de sortie tant attendue de Final Fantasy VII: Rebirth. Pour clore la présentation, Sony a partagé une nouvelle bande-annonce du jeu de Square Enix et a révélé que celui-ci arrivera sur PS5 le 29 février 2024. De plus, comme c’est désormais habituel pour les grands lancements, le jeu, qui peut déjà être précommandé, sera disponible sous 3 éditions différentes.

En d’autres termes, Final Fantasy VII: Rebirth aura une version normale, une édition Deluxe et une édition collector. Cette dernière suscitera certainement l’intérêt de nombreux fans de la saga, bien qu’il faille connaître un détail très important pour décider de l’acheter. Hier, nous avons pu voir divers détails de cette édition collector du jeu, mais il nous manquait de connaître son prix, qui semble maintenant être connu.

Final Fantasy VII: Rebirth révèle le prix de son édition collector et d’autres détails

Final Fantasy VII Rebirth CE revealed pic.twitter.com/hjNCFAwvVt — Wario64 (@Wario64) 14 septembre 2023

Comme c’est généralement le cas avec la plupart de ces éditions collector, l’édition collector de Final Fantasy VII: Rebirth a un prix plutôt élevé. Selon le site internet de Square Enix, l’édition collector de la suite du remake de Final Fantasy VII est au prix de 379,99 euros. En réalité, avec ce prix, cette édition du jeu tant attendu est même plus chère qu’une Nintendo Switch OLED, le dernier modèle de la console hybride de Nintendo qui coûte 349,99 euros, tout comme la dernière version de la Xbox Series S sortie sur le marché.

Les contenus de l’édition collector de Final Fantasy VII: Rebirth sont les suivants :

Final Fantasy VII: Rebirth édition Deluxe .

. Final Fantasy VII: Rebirth STATIC ARTS – SEPHIROTH : une figurine de 48 cm représentant l’antagoniste emblématique Sephiroth avec un grand niveau de détails. L’aile est amovible.

: une figurine de 48 cm représentant l’antagoniste emblématique Sephiroth avec un grand niveau de détails. L’aile est amovible. Mat. de convoquete Moguri Trinity (DLC) : une matéria d’invocation permettant d’invoquer « Moguri Trinity » dans le jeu.

: une matéria d’invocation permettant d’invoquer « Moguri Trinity » dans le jeu. Mat. d’invocation Magic Pot (DLC) : une matéria d’invocation permettant d’invoquer « Magic Pot » dans le jeu.

: une matéria d’invocation permettant d’invoquer « Magic Pot » dans le jeu. Accessoire : collier du soulagement (DLC) : un collier capable de rendre un peu de vitalité à son porteur après avoir vaincu un ennemi.

: un collier capable de rendre un peu de vitalité à son porteur après avoir vaincu un ennemi. Protection : bracelet d’orchidée (DLC) : un bracelet qui inspire le courage pour s’aventurer dans le vaste monde.

: un bracelet qui inspire le courage pour s’aventurer dans le vaste monde. Protection : Brassard de Midgar MK-II (DLC) : un brassard porté par les voyageurs qui quittent Midgar derrière eux.

Autres détails de Final Fantasy VII: Rebirth

Parmi les autres détails révélés aujourd’hui sur le jeu tant attendu, nous avons appris que Final Fantasy VII: Rebirth ne sera plus une exclusivité temporaire de la PS5 après les 3 premiers mois de sa sortie, ce qui signifie qu’en mai 2024, le jeu pourrait être disponible sur d’autres plateformes telles que PC, comme l’ont rapporté plusieurs médias. Cependant, rien ne nous laisse penser que le jeu arrivera si tôt sur d’autres consoles ou PC, car ce pourrait prendre beaucoup plus de temps avant que cela se produise.

Avant de conclure, il convient également de mentionner que Tetsuya Nomura, le directeur créatif du jeu, a déclaré ce qui suit : « Si vous avez joué au Final Fantasy VII original, vous devinerez sûrement de quelle scène je parle. Dans ce jeu, vous pourrez contrôler Sephiroth dans la même scène que dans l’original« . Par conséquent, Sephiroth sera un personnage jouable dans Final Fantasy VII: Rebirth, qui sortira le 29 février 2024. Par ailleurs, ils ont également assuré que la bande originale du jeu sera plus variée que celle de l’original, comme l’ont révélé les responsables du jeu.



Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :