5 fonctions d’iOS 17 à ne pas manquer avant son lancement

Les 5 nouveautés d’iOS 17 que vous devez connaître avant son lancement le lundi prochain

iOS 17 sera lancé le 18 septembre prochain pour tous après plus de trois mois de phase bêta. Une nouvelle mise à jour qui apporte peu de nouveautés, mais celles qui arrivent améliorent considérablement l’expérience des utilisateurs. C’est pourquoi nous avons compilé les 5 fonctionnalités les plus importantes d’iOS 17 que vous devez connaître avant son lancement.

En plus des nouveautés qui améliorent considérablement l’expérience, iOS 17 est également livré avec certaines des fonctionnalités les plus demandées par les utilisateurs, comme les widgets interactifs. Nous vous expliquerons quelles sont ces fonctionnalités d’iOS 17 que vous ne pouvez pas manquer.

Possibilité pour Siri de lire les articles de Safari

C’est l’une de mes nouveautés préférées. Safari s’est grandement amélioré dans iOS 17 en pouvant bloquer la navigation privée avec Face ID ou avec l’ajout de profils qui permettent de créer des utilisateurs dans le navigateur. Mais en plus, il a également été ajouté l’option pour l’iPhone ou Siri de pouvoir lire un article.

Et c’est très facile à utiliser. Il suffit d’entrer dans n’importe quel article et de cliquer sur le bouton de la double aA dans la barre de navigation, puis de cliquer sur Lire l’article. L’iPhone commencera à le lire et les commandes de lecture apparaîtront à la fois sur l’écran verrouillé et dans le menu AirPlay du Centre de contrôle.

D’autre part, nous pouvons également le demander à Siri en l’invoquant simplement et en lui disant de « lire ceci ». Tout comme en appuyant sur le menu de la double aA, Siri commencera à lire l’article en question et les commandes de lecture apparaîtront dans le Centre de contrôle et sur l’écran verrouillé.

Les widgets interactifs

Évidemment, ils ne pouvaient pas manquer. Après des années depuis leur lancement, Apple a bien fait d’intégrer les widgets interactifs. Maintenant, il sera possible d’effectuer des actions sans avoir besoin d’ouvrir les applications, il suffit de toucher le widget. Accomplissez des tâches, contrôlez des accessoires HomeKit et bien plus encore.

De plus, les activités en direct de l’écran verrouillé gagnent également en interactivité. Maintenant, tout comme les widgets, nous pourrons les contrôler sans avoir besoin d’ouvrir l’application. Par exemple, mettre en pause un minuteur en touchant l’activité elle-même.

Nouveau mode Repos

Une autre des nouveautés les plus importantes est le nouveau mode Repos. Ce mode transformera votre iPhone en une horloge de bureau. En d’autres termes, lorsqu’il est en charge à l’horizontale avec un câble ou un MagSafe, il entrera dans ce mode où apparaîtront des widgets, une horloge de bureau, des photos que vous choisissez, etc. Ce mode est très personnalisable pour s’adapter à chaque utilisateur.

Lorsque l’iPhone est en mode Repos, vous verrez les notifications qui vous parviennent, les activités en direct que vous avez en cours à ce moment-là ou même vous pourrez utiliser Siri pour lui demander d’afficher différentes informations qui apparaîtront également à l’écran.

Cependant, ce nouveau mode est plus efficace avec les iPhone 14 Pro car ils disposent de la technologie always on display ou écran toujours allumé, qui vous permet de voir en permanence le contenu du mode Repos. Sur les autres iPhone, l’écran restera éteint et vous devrez le toucher pour qu’il s’affiche.

NameDrop

AirDrop, le système d’envoi d’éléments d’Apple, a également reçu de grandes nouveautés avec iOS 17. La nouveauté phare est sans aucun doute NameDrop. NameDrop est directement lié à la fonction précédente car c’est un nouveau mode qui nous permettra d’envoyer notre carte de visite à un autre utilisateur en approchant simplement les deux iPhone.

De plus, AirDrop sera capable d’envoyer des éléments automatiquement entre deux appareils Apple. Tout ce que vous aurez à faire est sélectionner les images et approcher les deux appareils. En quelques secondes, elles seront envoyées d’un appareil à l’autre. Enfin, bien que cela arrivera plus tard, AirDrop sera également capable d’effectuer des transferts via Internet.

Possibilité d’utiliser votre ancien mot de passe de l’iPhone

Comme nous l’avons déjà mentionné par le passé, iOS 17 comporte une fonction cachée très utile qui peut être très pratique si vous avez changé le code d’accès de votre iPhone et que vous l’avez oublié. Cette fonction vous permet d’utiliser votre ancien code pour déverrouiller l’iPhone pendant 72 heures.

La clé ici est que vous n’avez que trois jours pour en profiter. Mais si plus de trois jours se sont écoulés, il est très probable que vous vous souveniez du nouveau mot de passe pour pouvoir oublier cette fonction cachée d’iOS 17 jusqu’à la prochaine fois.

Quels iPhones seront compatibles avec iOS 17

Après l’annonce d’un nouveau système d’exploitation, Apple indique toujours quels sont les appareils compatibles et ceux qui ne le sont pas. Nous savons que les iPhone 8, 8 Plus et iPhone X seront exclus, donc les iPhones compatibles avec iOS 17 sont les suivants :

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone SE (2e gén.)

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone SE (3e gén.)

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

