Le téléphone le plus vendu est de Xiaomi, il a 256 Go et coûte moins de 280 euros.

C’est l’un des plus recommandés actuellement si votre budget est proche de ce prix.

Une bête de téléphone que Xiaomi a sorti de son chapeau cette année avec ce Redmi Note 12 Pro 5G.

Vous avez besoin de renouveler votre téléphone mobile et votre budget est inférieur à 300 euros? Vous voulez faire un cadeau impressionnant à un ami ou à un membre de votre famille? Le Redmi Note 12 Pro 5G est l’une des meilleures options actuellement sur le marché des téléphones mobiles milieu de gamme. Avec des performances haut de gamme, c’est l’un des meilleurs smartphones Redmi sur le marché actuel.

Il est devenu, par ses propres mérites, le téléphone mobile le plus vendu de la dernière semaine sur Amazon. Et il l’a fait avec un prix de 266 euros pour la version de 256 Go de mémoire. On peut également l’obtenir à bon prix sur AliExpress Store. Rappelez-vous que ce téléphone mobile était initialement au prix de 429,99 euros dans cette version il y a près d’un an.

Obtenez le téléphone mobile Xiaomi le plus vendu du moment

Pour son prix, la première chose qui attire l’attention sur ce téléphone est son apparence physique et ses matériaux. Malgré sa finition en plastique, il a une sensation très premium en main, très robuste, et pourtant il ne pèse que 187 grammes. Mais peut-être que sa finesse de 7,9 mm d’épaisseur provoque cette sensation.

Un autre aspect que nous avons apprécié sur cet appareil est son écran. Il est doté d’un écran Amoled de 6,67″ de diagonale, avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il a une luminosité maximale de 900 nits, ce qui est parfait pour la plupart des occasions, et il est compatible avec HDR10+ et Dolby Vision. L’écran est protégé par du Gorilla Glass 5 et sa réponse tactile est similaire à celle d’un téléphone mobile à 1000 euros.

La puissance de ce Redmi Note 12 Pro 5G est impressionnante grâce au MediaTek Dimensity 1080 de 6 nm et à une vitesse d’horloge de 2,6 GHz. Et ce n’est pas tout, il est également soutenu par le processeur graphique ARM Mali-G68, 8 Go de RAM LPDDR4X et 256 Go de stockage. Ensemble, ils offrent des performances spectaculaires dépassant les 530 000 points sur Antutu.

Ce téléphone bon marché dispose également d’un des meilleurs appareils photo dans la gamme moyenne. Il possède un triple appareil photo arrière composé d’un capteur principal Sony IMX766 de 50 MP f/1.88 avec stabilisation optique de l’image, grand angle et objectif macro. À l’avant, nous avons un objectif de 16 MP qui prend de très bonnes photos en mode portrait.

Comme tous les smartphones Redmi Note, celui-ci dispose également d’une très bonne batterie. Il a une capacité de 5000 mAh et une autonomie d’environ 3 jours. Il peut être chargé avec une puissance allant jusqu’à 67 W. En termes de connectivité, il dispose de tout ce dont vous avez besoin (et plus encore) : 5G, NFC, prise casque, double SIM, GPS, WiFi 6, infrarouge et Bluetooth 5.2.

