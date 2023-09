Final Fantasy VII Remake a déjà dépassé les 7 millions de copies vendues depuis son lancement

Ce rapport inclut les copies vendues du Remake sorti en 2020 et celles de sa version améliorée pour PC et PS5.

Final Fantasy VII Remake a déjà dépassé les 7 millions de copies vendues

Il y a peu, nous avons pu profiter d’un nouveau State of Play de PlayStation, événement lors duquel nous avons pu voir de nombreuses nouveautés sur les prochaines sorties qui arriveront sur PS5, voire sur PS4 et sur d’autres plateformes dans de nombreux cas. L’un des titres qui a été mentionné lors de cet événement était le très attendu Final Fantasy VII: Rebirth, la suite du remake de Final Fantasy VII de 1997, qui a présenté une nouvelle bande-annonce avec des nouveautés et annoncé sa date de sortie pour le 29 février 2024.

Quelques heures après cette grande annonce, Square Enix a voulu informer d’une étape franchie par Final Fantasy VII Remake. Plus précisément, le titre de la société japonaise a déjà dépassé les 7 millions de copies vendues à l’échelle internationale depuis sa sortie en avril 2020. Il convient également de mentionner que ce chiffre d’unités vendues comprend toutes les versions qui ont été finalement publiées du jeu lui-même jusqu’à ce jour.

Final Fantasy VII Remake a déjà vendu plus de 7 millions de copies dans le monde entier

Plus précisément, ces 7 millions de ventes incluent à la fois le Final Fantasy VII Remake sorti sur PS4 en 2020 ainsi que les versions ultérieures : Final Fantasy VII Remake Intergrade, une version plus complète qui est sortie plus récemment sur PS5, ainsi qu’une sortie sur PC (disponible sur Steam et Epic Games Store). De plus, les éditions physiques et numériques du jeu sont également prises en compte, comme c’est habituellement le cas dans ce type de rapports.

Ainsi, nous pouvons dire que Final Fantasy VII Remake se prépare à recevoir sa suite avec une excellente nouvelle, car tous les titres ne parviennent pas à atteindre un tel chiffre de ventes au cours de leurs premières années sur le marché. Il convient de mentionner que cela faisait déjà un bon moment que nous n’avions pas eu de données de vente sur le titre de Square Enix. En réalité, le dernier rapport dont nous nous souvenons remonte à août 2020, lorsqu’il a été annoncé que le remake du jeu de rôle classique de la franchise Final Fantasy avait réussi à atteindre les 5 millions d’unités vendues.



Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :