Xiaomi te crée un autre besoin: tu voudras cette machine nettoyante de fruits dès que tu la verras.

Il s’agit d’une machine extrêmement utile dans n’importe quelle cuisine, polyvalente et très économique, car elle ne coûte que 449 yuans en Chine (environ 57 euros).

Voici le nouveau Mijia Fruit and Vegetable Cleaner, le nettoyeur de fruits et légumes de Xiaomi.

Encore un autre produit de Xiaomi parfait pour équiper notre cuisine, et encore un autre besoin créé par le géant de Haidian à partir de rien, car qui aurait pensé que maintenant je veux acheter une machine conçue pour nettoyer les fruits et légumes juste en la voyant et en vérifiant ses possibilités.

Le produit en question s’appelle Mijia Fruit and Vegetable Cleaner et est déjà disponible en Chine depuis le lancement de sa campagne de financement participatif sur les plateformes habituelles de Xiaomi, où ce nettoyeur de fruits ne coûte que 449 yuans, soit environ 61 dollars ou 57 euros.

Quant au dispositif lui-même, nos collègues de GizmoChina nous ont dit qu’il s’agit d’un appareil électroménager innovant conçu pour être très polyvalent dès le départ, car sa conception permet de le monter au mur ou sur un plan de travail pour l’intégrer parfaitement dans n’importe quelle cuisine.

De plus, il est livré avec des embouts doubles pour que nous puissions laver simultanément deux types de produits, comme les fruits et les légumes, afin que le processus de nettoyage soit plus rapide et pour éviter également la redoutée contamination croisée des aliments.

Le moteur à fréquence variable utilisé par Xiaomi dans ce Mijia Fruit and Vegetable Cleaner crée un puissant flux d’eau pour nettoyer en profondeur notre nourriture, ce qui permet d’atteindre un taux d’efficacité de 94,8%. Cela est complété par la génération de microbulles d’énergie élevée qui sont capables d’absorber et d’éliminer efficacement les sédiments, améliorant ainsi la purification de l’eau.

Mais ce n’est pas tout, car il dispose également d’une plaque électrolytique de 34 centimètres qui libère des ions stérilisants, augmentant ainsi encore plus la décontamination des fruits et légumes pendant le nettoyage. Et enfin, mais ce n’est pas peu, il utilise du dioxyde de chlore pour accompagner cette technologie de purification par ions, ce qui permet d’éliminer des contaminants tels que les bactéries, les pesticides, les hormones ou les métaux lourds, le tout sans détergents.

Le nouveau Mijia Fruit and Vegetable Cleaner offre des capacités de nettoyage automatisées et intelligentes pour différents types d’aliments, évitant la contamination croisée et présentant un taux d’efficacité de 94,8% pour éliminer les bactéries, les pesticides, les hormones ou les métaux lourds de nos ingrédients.

Le nouveau Mijia Fruit and Vegetable Cleaner offre des fonctions de séchage et de chauffage, ainsi qu’un mode de ventilation qui favorise la circulation de l’air frais afin d’empêcher la croissance des bactéries pendant l’attente de l’utilisation des ingrédients pendant la cuisson.

En ce qui concerne la connectivité, nous ne pouvions pas attendre moins d’un appareil Mijia, il est donc compatible avec le logiciel domotique intelligent de Xiaomi, ajoutant de multiples programmes de nettoyage avec des temps précis et des cycles différents pour chaque type d’aliment. En réalité, il peut laver des fruits en seulement 6 minutes, de la viande ou des légumes en 8 minutes et même des fruits de mer à carapace dure en 15 minutes.

La gamme de petits appareils électroménagers de Xiaomi continue de s’agrandir, car en quelques jours à peine, nous avons présenté un chauffage à faible consommation d’énergie pour l’arrivée de l’hiver, ainsi qu’un sèche-cheveux de style Dyson mais beaucoup plus abordable… Il faudra rester attentifs !

