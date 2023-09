Ce téléphone portable ne coûte que 159 euros et dispose d’un appareil photo de 64 MP, Android 13 et même d’une île dynamique à la iPhone

Pour un peu plus de 150 euros, vous pouvez obtenir un téléphone portable plus que valide pour une utilisation quotidienne, avec une autonomie de 2 jours et un appareil photo qui se comporte étonnamment bien.

Ce téléphone portable en offre a une Mini Cápsula à l’écran qui nous rappelle l’île dynamique de l’iPhone.

Renouveler votre ancien téléphone portable à petit prix est beaucoup plus simple grâce à des téléphones comme le realme C55, qui vous convainc à la fois par sa qualité et par son prix incroyable. Ne vous laissez pas effrayer par les 229 euros qu’il coûte officiellement, car vous pouvez l’obtenir sur AliExpress Store pour seulement 159 euros en ce moment. Cela signifie que pour un peu plus de 150 euros, vous pouvez obtenir un excellent téléphone portable pour discuter, accéder aux réseaux sociaux, regarder des séries et même prendre des photos.

Vous économisez 70 euros si vous profitez de la magnifique opportunité offerte par AliExpress Store. L’offre est très intéressante compte tenu de la qualité du realme C55, mais vous devez garder à l’esprit qu’elle se termine le lundi 18 septembre matin. Vous n’avez donc que ce week-end pour obtenir le smartphone realme pour 159 euros. Étant donné qu’il s’agit d’AliExpress Store, la livraison est gratuite et ne prend que 5 jours, vous n’attendrez pas longtemps pour le recevoir.

Le même terminal coûte 191 euros sur PcComponentes et 219 euros sur Amazon, donc vous voyez déjà que sur AliExpress, c’est plus rentable. D’autre part, nous devons vous dire qu’Netcost-security.fr a analysé ce realme C55 et cela nous a vraiment surpris, avec des points forts tels que son design, son appareil photo principal, la Mini Cápsula à l’image de l’île dynamique de l’iPhone et une autonomie qui séduit.

realme C55, un excellent achat pour un peu plus de 150 euros

Ne vous laissez pas tromper par le prix du realme C55, c’est un téléphone avec lequel vous pourrez effectuer de nombreuses tâches grâce aux performances impressionnantes de son processeur MediaTek Helio G88. Par exemple, vous pourrez discuter sur des plateformes de messagerie, trouver votre chemin avec Google Maps, consulter vos photos dans la galerie et même jouer à des jeux peu exigeants. Il est accompagné de 6 Go de RAM et de 128 Go de stockage qui, s’ils sont insuffisants, peuvent être étendus jusqu’à 1 To.

Avec ce realme C55, vous pouvez également prendre des photos de bonne qualité. Il dispose de 2 caméras à l’arrière, mais la plus avancée est la caméra principale de 64 MP. Selon nos tests, elle est capable de prendre des photos nettes et avec de belles couleurs, surtout lorsque la lumière est favorable. De plus, il dispose d’une caméra frontale de 8 MP avec laquelle vous pouvez prendre de bons selfies.

Tout ce que vous faites avec le smartphone sera visible sur son grand écran de 6,72 pouces. En creusant un peu plus, nous pouvons vous dire qu’il s’agit d’un écran de technologie LCD, avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Dans notre analyse, nous avons constaté qu’il s’agit d’un écran de bonne qualité, suffisant pour une expérience agréable en regardant des vidéos sur YouTube, des séries sur Prime Video ou des diffusions en direct sur Twitch.

Un autre point en faveur du realme C55 est qu’il est livré avec realme UI 4.0 basé sur Android 13, vous n’avez donc pas besoin d’attendre une mise à jour. De plus, la surcouche de realme inclut une fonction appelée Mini Cápsula qui rappelle l’île dynamique de l’iPhone. Sur cette petite barre en haut de l’écran, vous pouvez voir le niveau de batterie, par exemple.

➡️ Voir l'offre realme C55

Il y a 2 autres raisons qui font du realme C55 un excellent achat. Tout d’abord, sa batterie de 5000 mAh peut vous fournir 2 jours d’utilisation sans problèmes, en plus de se charger en un peu plus d’une heure avec la charge rapide de 33 W. Deuxièmement, il a un design surprenant pour seulement 159 euros. Les versions de couleur noire et dorée sont toutes deux très belles et ont des détails aussi utiles que le lecteur d’empreintes digitales et la prise jack 3,5 mm.

Si vous voulez dépenser moins de 200 euros pour votre nouveau téléphone portable et que vous voulez vous éloigner de Xiaomi, le realme C55 est un excellent choix. Pour seulement 159 euros, vous pouvez l’acheter sur AliExpress Store, mais n’oubliez pas que l’offre se termine le matin du 18 septembre.

