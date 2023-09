Amazon fait chuter le prix de l’iPhone 12 avec cette offre impressionnante.

L’iPhone 12 d’Apple pourrait être à vous avec une offre de 200 euros par rapport à son prix d’origine.

L’iPhone 12 est l’un des plus vendus de tous les temps

Lorsque nous sommes aux portes d’un nouvel iPhone, c’est le pire moment pour en acheter un nouveau. Cependant, après la présentation d’un nouvel iPhone, dans ce cas, les iPhone 15, c’est le meilleur moment pour acheter un modèle précédent, car son prix baisse automatiquement. C’est le cas de l’iPhone 12, que vous pouvez obtenir à un prix difficile à croire sur Amazon.

L’iPhone 12 est l’un des iPhone les plus vendus de tous les temps, que ce soit chez Apple ou sur Amazon. Jusqu’à récemment, Apple le vendait 809 euros sur l’Apple Store, mais si vous profitez de cette excellente offre d’Amazon, vous pourriez l’obtenir pour seulement 609 euros. Un iPhone 12 qui, à ce jour, continuera à fonctionner comme le premier jour grâce à son processeur et qui est entièrement compatible avec iOS 17.

iPhone 12

Pourquoi il vaut la peine d’acheter l’iPhone 12

L’iPhone 12 a un design remarquable. Compact, léger et très élégant grâce à ses bords carrés qui rappellent l’iPhone 5, ainsi qu’à sa large gamme de couleurs comprenant des couleurs comme le rouge, le minuit ou le bleu. L’iPhone parfait si vous aimez les petits smartphones, mais avec un très bon écran.

Il dispose d’un incroyable écran Super Retina XDR OLED de 6,1 pouces. Cela signifie que tout le contenu que vous souhaitez visualiser sera magnifique. De plus, il dispose également d’une grande luminosité pour une visualisation en extérieur, et de la technologie True Tone pour adapter sa chaleur à la lumière.

D’autre part, cet iPhone 12 est équipé du puissant processeur A14 Bionic avec 4 Go de RAM. Tout sera rapide et rien ne sera lent grâce à cette combinaison. Rappelons que l’intégration logicielle + matérielle des appareils Apple les fait fonctionner très bien sans avoir besoin de tant de RAM. Comme nous l’avons dit, cette puce puissante vous permettra de posséder un iPhone pendant de nombreuses années, et surtout, d’être mis à jour vers la dernière version du système d’exploitation.

Sur le plan photographique, il ne déçoit pas non plus grâce à son double appareil photo arrière (12+12 MP) qui permet de prendre de superbes photos, ainsi qu’un appareil photo frontal de 12 MP. Rappelons que ces chiffres, bien qu’ils semblent bas, donnent de très bons résultats.

iPhone 12

Les autres caractéristiques de cet iPhone 12 sont: Dual SIM, Face ID, résistance à l’eau IP68 pendant 30 minutes à 6 mètres, MagSafe, Ceramic Shield. Un excellent iPhone 12 que vous pourriez obtenir pour beaucoup moins cher si vous profitez de cette excellente offre d’Amazon, qui le propose à seulement 609 euros, mais si vous préférez, il est également disponible au même prix chez MediaMarkt.

