Brutale réduction de 300 euros sur ce SSD portable Crucial de 4 To

Avec une baisse de 65% et sa grande capacité, ce SSD est une excellente opportunité d’achat.

Ce SSD portable de grande capacité atteint des vitesses allant jusqu’à 800 Mbps et est compatible avec n’importe quel système.

Vous avez besoin de plus d’espace de stockage sur votre ordinateur ou votre portable ? Vous voulez transporter vos fichiers les plus importants et les plus lourds d’un endroit à un autre ? L’une des meilleures options a toujours été un SSD portable de grande capacité, et aujourd’hui nous en avons trouvé un de Crucial qui a considérablement baissé de prix. L’une des marques les plus réputées est Crucial, bien que Kingston se maintienne parmi les plus vendues.

Il s’agit du Crucial X6 de 4 To de capacité qui descend jusqu’à 508,99 180 euros sur Amazon. Cela représente une baisse de plus de 300 euros par rapport à son prix de vente officiel. Si vous n’avez pas besoin d’autant d’espace, vous pouvez également opter pour le modèle de 1 To qui est à moitié prix. Les deux sont de très bonnes options d’achat car vous obtenez capacité, vitesse de transfert de données et un espace sécurisé pour vos fichiers les plus importants.

Crucial X6 (4 To)

Crucial X6 (1 To)

Achetez du stockage rapide et bon marché de Crucial

Avec 4 To d’espace de stockage, cet appareil offre un espace généreux pour répondre à vos besoins de stockage, que ce soit pour stocker un grand nombre de photos, des heures de vidéos, des chansons ou des documents. Il dispose même d’un espace de réserve supplémentaire pour vous assurer de ne jamais manquer d’espace.

L’une des caractéristiques les plus remarquables du Crucial X6 est sa vitesse de lecture, qui atteint jusqu’à 800 Mbps. C’est environ 5,6 fois plus rapide que la plupart des disques durs conventionnels, ce qui signifie que vous pouvez accéder à vos fichiers rapidement et efficacement. Il est important de noter que la vitesse de transfert maximale peut varier selon le port USB-A ou USB-C auquel il est connecté.

La portabilité est un autre avantage clé de ce SSD. Avec un design compact qui tient dans la paume de la main et un poids inférieur même à celui des clés de voiture, vous pouvez l’emporter partout avec vous sans aucun problème. Cela en réalité un compagnon idéal pour les voyages, le travail en déplacement ou simplement pour un accès rapide à vos fichiers à tout moment.

En ce qui concerne la fiabilité et la durabilité, ce SSD est soutenu par la réputation de Micron, l’un des principaux fabricants de mémoire flash au monde. Cela signifie que vous pouvez avoir confiance en la qualité et les performances du Crucial X6 pour protéger et accéder à vos données en toute sécurité.

La polyvalence du Crucial X6 est un autre point fort. Il est compatible avec une large gamme d’appareils, y compris les PC, les Mac, les Android et même l’iPad Pro. Cependant, notez que si vous souhaitez l’utiliser avec la PS4, la Xbox One ou des ordinateurs dotés de ports USB-A, vous aurez besoin d’un adaptateur USB-A vendu séparément ou qui peut être ajouté dans un pack pour seulement 9 euros de plus.

Crucial X6 (4 To)

Crucial X6 (1 To)

Donc, si vous voulez augmenter le stockage externe de votre ordinateur, tablette ou même avoir une copie de sauvegarde de vos photos et vidéos ou des sauvegardes de votre téléphone, ce SSD portable est un choix fortement recommandé.

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services qui peuvent intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques apparaissant dans cette nouvelle, Netcost-security.fr perçoit une commission. Rejoignez les BONS PLANS de NETCOST pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :