La carte dont rêve tout conducteur de voiture électrique : tous les points de charge pour les véhicules électriques en France sur l’écran de ton téléphone portable Xiaomi.

Bien que nous soyons encore loin de nous débarrasser des combustibles fossiles une fois pour toutes, le marché des véhicules électriques est de plus en plus florissant. En réalité, à partir de 2035, il n’y aura plus de nouvelles voitures Diesel, essence et hybrides dans l’Union européenne – ainsi a été voté cette année -, ce qui signifie qu’en 2035 les véhicules électriques seront en majorité dominante.

Il faudra plus d’une décennie pour arriver à cette réalité, mais actuellement nous voyons déjà un nombre croissant de VE circulant sur les routes du monde entier. Non seulement les Tesla, mais pratiquement toutes les marques ont leur division de voitures électriques – pas hybrides, mais purement VE – et même des entreprises comme Xiaomi ont décidé de se lancer sur ce marché et d’avoir leur propre véhicule électrique.

TENtec Interactive Map Viewer

Les États membres de l’Union européenne disposent actuellement de cinq millions de kilomètres de routes asphaltées, plus de 215 000 kilomètres de voies ferrées et 41 000 kilomètres de voies navigables intérieures. La politique du RTE-T (Réseau transeuropéen de transport) soutient la réalisation de projets d’intérêt commun et de systèmes de gestion du trafic qui joueront un rôle clé pour faciliter la mobilité des marchandises et des passagers au sein de l’UE.

Et grâce à cette politique, voici cette carte interactive, qui vous offre une grande quantité d’informations sur les voies navigables, les chemins de fer, les routes, les aéroports et les ports dans toute l’Europe, de la France à la Lituanie.

La carte de tous les points de recharge pour les véhicules électriques en France

Compilée avec des milliers de données collectées, cette carte interactive disponible sur le site web de la division Mobilité et Transport de la Commission européenne, permet comme Google Maps de supprimer et d’ajouter des couches d’informations de valeur différente, comme voir d’un coup d’œil tous les parkings sécurisés pour les camions et les véhicules utilitaires, ou les aéroports, les ports, les voies navigables, etc.

Et la section qui nous intéresse s’appelle « Carburants Alternatifs », qui vous permet d’activer jusqu’à 5 couches qui vous informent sur quels points de l’Europe vous avez des stations-service fournissant du carburant au gaz naturel, au gaz naturel liquéfié, à l’hydrogène et… la couche que nous voulons : Points de Recharge.

En l’activant, nous voyons qu’il y a un total de 31 493 stations de recharge pour les véhicules électriques réparties dans toute la zone de l’UE. Et bien sûr, vous pouvez zoomer sur n’importe quelle partie de la France pour voir celles qui existent, représentées par un point bleu d’information sur leur emplacement et leurs caractéristiques telles que le type de courant, la puissance en kilowatts et le type de connecteur.

Source | TEN-T Portal

