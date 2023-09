Images 4K, 75 pouces et 700 euros de réduction : cette smart TV Samsung est un achat impressionnant.

Avec cette smart TV de Samsung, vous ne voudrez plus vous lever du canapé, elle a une qualité énorme et en plus vous économisez 700 euros sur son achat.

Réduction brutale de 35% pour une télévision intelligente d’une taille impressionnante et la meilleure qualité d’images et de son.

Renouvelez votre ancienne télévision en profitant de la réduction brutale offerte par la Samsung TV QLED Q60C. Une fois que vous aurez installé cette smart TV dans votre salon, vous ne voudrez plus vous lever du canapé, car elle vous offre des images pleines de vie, un son clair et un accès à toutes les plateformes de streaming. Cette réduction brutale dont nous parlions fait chuter le prix de la Samsung TV QLED Q60C à 1 299 euros sur Amazon, le plus bas prix qu’elle ait jamais eu depuis sa mise en vente.

Vous obtiendrez ainsi une télévision intelligente haut de gamme qui vous offrira une expérience sensationnelle pendant de nombreuses années. Attention, elle dispose d’images 4K, de plus d’1 milliard de couleurs, du système d’exploitation Tizen OS et d’une taille impressionnante de 75 pouces. En fin de compte, vous pourrez regarder des films, des séries, des documentaires et même les informations comme si vous étiez dans une salle de cinéma.

Cette Samsung TV QLED 75Q60C a un prix de vente recommandé de 1 999 euros, donc vous économisez la somme spectaculaire de 700 euros en l’achetant sur Amazon. Attention, vous pouvez également l’acheter chez MediaMarkt pour 1 299 euros, avec la possibilité de la récupérer dans l’un de leurs stores. Elle est un peu plus chère dans la boutique officielle de Samsung, où son prix est de 1 349 euros.

Achetez cette smart TV de Samsung avec 700 euros de réduction

Lorsque vous achetez une nouvelle télévision, ce qui vous préoccupe le plus, c’est que les images qu’elle affiche soient de bonne qualité. Cette Samsung TV QLED Q60C est un excellent achat à cet égard, car elle vous offre des images d’une qualité extrêmement élevée qui vous permettront de profiter du contenu comme si vous étiez dans la scène. Gardez à l’esprit qu’il s’agit d’un impressionnant écran de 75 pouces et de résolution 4K (3 840 x 2 160 pixels), vous verrez donc non seulement les images en grand, mais aussi pleines de détails.

En plus de la netteté, l’écran brille également par sa reproduction des couleurs. Gardez à l’esprit qu’il peut reproduire plus d’1 milliard de couleurs grâce à la technologie Quantum dot, la vivacité des tons vous tiendra collé à l’écran. En plus des images exceptionnelles, la Samsung TV QLED Q60C offre également un son de qualité. Ses haut-parleurs ont une puissance de 20W et un son surround, vous n’aurez donc pas besoin d’utiliser une barre de son externe.

Avec cette smart TV, vous pourrez regarder du contenu à partir des meilleures applications pour regarder des séries et des films. Cela est possible grâce au système d’exploitation Tizen OS, avec lequel vous pouvez télécharger des applications telles que Netflix, Prime Video, YouTube et Spotify. Si l’on ajoute à cela la grande qualité de l’écran et l’accès illimité au contenu de ces plateformes, on peut affirmer que vous ne voudrez plus vous lever du canapé une fois que vous aurez allumé la télévision.

La Samsung TV QLED Q60C peut également se vanter d’avoir un design exquis, avec un cadre ultra fin qui permet une expérience encore plus immersive. Attention, vous pouvez même ajuster facilement la hauteur de ses pieds pour une visualisation parfaite. Au fait, la télécommande a un design ergonomique avec des boutons pour accéder directement à Netflix, Prime Video et Disney+, ainsi qu’un microphone pour communiquer avec Bixby.

Il ne fait aucun doute que cette smart TV de Samsung est un achat incomparable pour votre maison, elle deviendra votre appareil. Regarder des séries, écouter de la musique, jouer… Vous pourrez l’utiliser pour de multiples applications, en obtenant toujours la meilleure expérience. Profitez de la réduction brutale de 700 euros et obtenez-la à un prix historiquement bas sur Amazon et MediaMarkt.

