Le Microsoft Surface Laptop Studio 2 fuite : une bête avec un processeur Intel de 13e génération et RTX 4060.

Processeur i7Intel Core i7-13700H, carte graphique GeForce de la série 40, autonomie de 19 heures… nous vous expliquons tout sur le portable tant attendu.

Voici à quoi ressemblera le Microsoft Surface Laptop Studio 2 (Photo : WinFuture)

Le Microsoft Surface Laptop Studio 2 n’a pas encore été présenté, mais nous connaissons déjà tous les détails sur cette bête. Grâce à une fuite révélée par WinFuture, nous en savons tout, de sa carte graphique aux configurations de RAM, en passant par le taux de rafraîchissement, l’autonomie et l’apparence finale.

Tout sur le Microsoft Surface Laptop Studio 2

Les performances dépendront du modèle. Le processeur sera un Intel de 13e génération i7Intel Core i7-13700H, bien que la carte graphique dépendra de la configuration, qui sera la série 40 dans les modèles les plus avancés, plus précisément une GeForce RTX 4060. Il disposera de 64 Go de RAM dans son modèle le plus puissant, bien que le minimum sera de 16 Go. Son espace de stockage ira de 512 Go à 2 To. Enfin, il aura une autonomie de 19 heures, grâce à sa batterie de 58 Wh.

En ce qui concerne le design, il intégrera un écran PixelSense de 14,4 pouces au format 3:2 avec une résolution de 2400 x 1600 pixels. Son taux de rafraîchissement sera de 120 Hz et l’écran disposera de Dolby Vision avec un rapport de contraste de 1500:1. En ce qui concerne les entrées, il disposera d’un emplacement pour carte microSD et d’un port USB-A. Il est clair que ce n’est pas un ordinateur portable typique pour les étudiants, mais une bête capable d’accomplir toutes les tâches.

Le dispositif sera présenté le 21 septembre 2023 et sera disponible à partir du 3 octobre. En principe, vous pourrez choisir parmi les configurations suivantes :

Modèle à 2249 euros : Processeur Intel Core i7-13700H. 16 Go de RAM, GPU Intel Iris Xe, stockage de 512 Go SSD.

: Processeur Intel Core i7-13700H. 16 Go de RAM, GPU Intel Iris Xe, stockage de 512 Go SSD. Modèle à 2719 euros : Processeur Intel Core i7-13700H. 16 Go de RAM, GPU GeForce RTX 4050, stockage de 512 Go SSD.

: Processeur Intel Core i7-13700H. 16 Go de RAM, GPU GeForce RTX 4050, stockage de 512 Go SSD. Modèle à 3199 euros : Processeur Intel Core i7-13800H. 32 Go de RAM, GPU GeForce RTX 4060, stockage de 1 To SSD.

: Processeur Intel Core i7-13800H. 32 Go de RAM, GPU GeForce RTX 4060, stockage de 1 To SSD. Modèle à 3700 euros : Processeur Intel Core i7-13700H. 64 Go de RAM, GPU GeForce RTX 4060, stockage de 2 To SSD.

Le nouvel ordinateur portable renforcera les points faibles de son prédécesseur : la carte graphique et ses ports. Ainsi, il vous permettra à la fois de travailler et de profiter de jeux vidéo, bien qu’il ne soit pas axé sur les derniers. Grâce à ses performances, vous n’aurez pratiquement pas besoin de vérifier s’il est compatible avec un jeu.

