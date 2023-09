Puissance, double caméra frontale et écran Premium : tout un Xiaomi 13 Lite pour le prix d’un milieu de gamme abordable

Cette semaine, il semble que le monde se remette en marche après l’été, surtout avec la rentrée scolaire généralisée dans tout le pays. Et cette deuxième semaine de septembre, le site français de Xiaomi célèbre la Semaine Redmi, qui propose des offres partout. Et aujourd’hui vendredi, nous la clôturons non pas avec une offre, mais avec une super offre, celle du Xiaomi 13 Lite avec 8 Go de RAM et 128 Go d’espace à 150 euros de moins que son prix.

Le modèle d’entrée de gamme de la série 13 de Xiaomi, qui est actuellement le fleuron de l’entreprise pour cette année, baisse son prix de 499,99 euros à seulement 349,99 euros, un prix cassé pour l’un des best-sellers de Xiaomi.

Xiaomi 13 Lite, la version la moins chère du haut de gamme Xiaomi de 2023

Le Xiaomi 13 Lite, lancé il y a seulement 6 mois, a un design ultrafin 3D courbé à l’avant et à l’arrière, avec un écran AMOLED FHD+ de 6,55 pouces et jusqu’à 120 Hz de taux de rafraîchissement, compatible également avec HDR10+ et Dolby Vision Atmos, ce qui en réalité un choix idéal pour regarder des séries, des films, des lives YouTube ou des streamings de Twitch.

Et à l’intérieur, il dispose également d’une puissance de qualité, car le 13 Lite est équipé d’un processeur Snapdragon 7 Gen 1 à 8 cœurs qui permet de jouer et de multitâcher sans problème de performances. De plus, en pensant à sa longévité et aux utilisateurs qui souhaitent l’utiliser pour le jeu, le téléphone dispose d’une caméra à vide en acier inoxydable pour une meilleure dissipation de la chaleur.

Un double appareil photo frontal Selfie et une double réduction de prix

Pour ne pas négliger l’appareil photo frontal, le Xiaomi 13 Lite est équipé d’un double objectif pour les selfies avec un grand angle ultra de 32 mégapixels et un capteur de profondeur de 8MP. Mais le plus spectaculaire est sans aucun doute les deux petites torches que Xiaomi a placées en haut de l’écran, pour s’assurer que que vous preniez toujours des selfies ou des vidéos avec une bonne luminosité, que ce soit individuellement, en groupe, ou en vidéo. L’appareil photo frontal dispose même d’un mode portrait avec un effet de flou réaliste et peut servir de miroir de poche.

Et si l’appareil photo frontal est si bon, l’appareil photo principal se doit d’être à la hauteur. Ainsi, on retrouve un module à triple objectif comprenant un grand angle ultra de 8MP, un objectif macro de 2MP et un objectif principal grand angle de 50MP. Tout cela est alimenté par une batterie de 4500 mAh avec une charge rapide de 67W pour recharger le téléphone à 100% en maximum 40 minutes.

Puissant, polyvalent et avec des détails qu’on ne trouve pas généralement dans cette gamme de prix -et même pas dans les modèles haut de gamme-, comme la double caméra selfie, le Xiaomi 13 Lite est vendu à 499,99 euros dans sa version avec 8 Go de RAM et 128 Go d’espace de stockage interne, mais il est réduit à 399,99 euros, soit une réduction de 100 euros grâce aux offres de la Semaine Redmi. De plus, en utilisant le code ’50REDMI’ qui offre une réduction supplémentaire de 50 euros, le prix final est de 349,99 euros.

