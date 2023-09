Xbox Game Pass aurait déjà atteint les 30 millions de abonnés.

Le nouveau chiffre ne provient pas d’un rapport officiel, mais a été partagé par un cadre de la société.

Xbox Game Pass a dépassé les 30 millions d’utilisateurs

À ce stade, nous connaissons presque tous les avantages de Xbox Game Pass et la quantité de jeux et d’avantages qui coexistent dans le service acclamé de Microsoft. Par conséquent, il y a déjà de nombreux utilisateurs abonnés à la plateforme actuellement, bien qu’en général nous n’ayons pas tendance à avoir des chiffres exacts sur la quantité d’abonnements qu’elle a, car ceux de Redmond ne sont pas très enclins à partager des données officielles sur Game Pass.

En réalité, les dernières données officielles datent de janvier 2022 et ils ont affirmé que le service de Microsoft comptait 25 millions d’utilisateurs, un chiffre qui aurait pu considérablement augmenter pendant tout ce temps écoulé. Xbox Game Pass compterait déjà 30 millions d’utilisateurs, du moins c’est le nouveau chiffre partagé par l’un des cadres de Redmond.

Xbox Game Pass aurait déjà atteint les 30 millions d’utilisateurs

Plus précisément, c’est Craig McNary, directeur mondial de la marque, qui a partagé via son profil LinkedIn le nouveau chiffre d’utilisateurs de Xbox Game Pass, soit 30 millions. Cependant, l’exécutif a mis à jour ce texte pour supprimer le chiffre mentionné, bien que le média Insider Gaming ait été rapide pour capturer le message original et l’a partagé dans sa publication.

« Nous avons lancé et étendu Xbox Game Pass, le service d’abonnement de jeux vidéo numéro 1 au monde, à plus de 30 millions de membres grâce à des campagnes d’entonnoir complètes, une planification GTM, une expansion de SKU vers PC, iOS et Android, et des collaborations avec Alienware, EA Play, Spotify et Disney+ pour stimuler la croissance des consoles et offrir plus d’un milliard de valeur à vie au client », indiquait initialement McNary.

Évidemment, cela n’est pas officiel, mais il est vrai que quand le fleuve fait du bruit, il porte de l’eau. Quoi qu’il en soit, il faudra attendre le prochain rapport financier de Xbox pour savoir si ce chiffre de 30 millions d’utilisateurs est réel ou s’il s’agit d’une simple erreur de la part de l’exécutif de Microsoft.

