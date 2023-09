Cette tablette Lenovo est livrée avec un cadeau et une remise incroyable : 299 euros pour une tablette et un stylet officiel.

C’est l’une des tablettes les plus recommandées pour les budgets serrés, avec un grand écran et une très bonne autonomie.

La Lenovo Tab P11 de 2ème génération est livrée avec le stylet officiel Precision Pen 2 d’une valeur de 69,99 euros.

Vous avez besoin d’une bonne tablette et votre budget ne dépasse pas les 300 euros ? Ne vous inquiétez pas, vous pouvez acheter la Lenovo Tab P11 de 2ème génération pour 289 euros sur Amazon ou pour 299 euros sur PcComponentes avec le Precision Pen 2 en cadeau. Attention, le Precision Pen 2 est évalué à 69,99 euros. Le pack tablette et stylet est excellent pour ceux qui prennent souvent des notes sur du texte ou réalisent des illustrations dans leur travail ou leur temps libre.

En raison de son prix et de toutes les caractéristiques qu’elle offre, c’est l’une des meilleures tablettes bon marché qui peuvent être recommandées actuellement. Si vous recherchez une tablette pour les étudiants ou pour les loisirs, c’est une excellente option que vous devriez envisager.

Obtenez une tablette complète et performante pour moins de 300 euros

La Lenovo Tab P11 est dotée d’un écran LCD avec une résolution 2K de 11,5 pouces qui offre une qualité d’image impressionnante avec une résolution nette et des couleurs éclatantes. De plus, son impressionnant taux de rafraîchissement de 120 Hz assure une expérience de défilement fluide et une réponse tactile rapide.

Une caractéristique remarquable de cette tablette est sa capacité à fonctionner comme un moniteur sans fil, ce qui en réalité un choix parfait pour ceux qui souhaitent étendre leur espace de travail ou avoir un deuxième écran pour leurs tâches quotidiennes.

Avec un corps en alliage d’aluminium d’une épaisseur de seulement 7,4 mm et un poids de 520 grammes, la Lenovo Tab P11 est portable et facile à emporter partout. Équipée de quatre haut-parleurs JBL offrant un son Dolby Atmos, cette tablette offre une expérience audio immersive et de haute qualité, idéale pour regarder des films, écouter de la musique ou passer des appels vidéo.

Le mode lecture contribue à réduire la fatigue visuelle en ajustant la température des couleurs de l’écran, la rendant ainsi plus confortable pour une lecture prolongée. Inclus en cadeau, le Precision Pen 2 de 2023 permet de prendre des notes, d’annoter et de dessiner avec précision sur l’écran de la tablette, en en faisant un outil polyvalent pour les professionnels créatifs et les étudiants.

Grâce à sa batterie de 7700 mAh, cette tablette offre une autonomie impressionnante allant jusqu’à 10 heures d’écran, vous permettant de travailler, de jouer ou de vous divertir sans vous soucier de la charge constante. La Lenovo Tab P11 intègre un lecteur d’empreintes digitales sur le côté pour une sécurité accrue et un accès rapide et sécurisé à votre appareil.

Équipée d’un processeur Helio G99 de 6 nm, de 6 Go de RAM et de 128 Go de stockage interne, cette tablette garantit des performances fluides et une capacité de stockage pour toutes vos applications et fichiers. Elle obtient 350 000 points au test Antutu et est livrée avec Android 12 en standard.

Enfin, cette tablette offre une large gamme d’options de connectivité, notamment une prise casque, un emplacement pour carte microSD, un port USB-C pour la charge et des connecteurs Pogo pour la connexion à des claviers compatibles. De plus, elle dispose de la connectivité WiFi 6, Bluetooth 5.1 et d’une puce GPS intégrée.

