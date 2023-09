Le Apple Watch Ultra est à un prix fou grâce à cette offre d’Amazon.

Amazon propose une offre sans précédent pour la Apple Watch Ultra de première génération.

Un écran plus grand, une batterie plus grande et une durabilité accrue sont les principales caractéristiques de l’Apple Watch Ultra

L’Apple Watch Ultra de deuxième génération a été présentée mardi dernier lors de l’événement Wonderlust d’Apple avec peu de nouveautés par rapport à la première génération. Amazon propose cet appareil à un prix très fou de 789 euros, compte tenu du fait que l’Apple Watch Ultra a été lancée à un prix de 999 euros.

L’Apple Watch Ultra de deuxième génération a baissé de 100 euros par rapport à la première génération, le plaçant ainsi à 899 euros, ce qui signifie que vous pourriez obtenir la première génération pour plus de 100 euros de moins, sachant que les différences sont très minimes, car il ne change que le processeur et rien d’autre.

Apple Watch Ultra

Pourquoi ça vaut le coup d’acheter l’Apple Watch Ultra

L’Apple Watch Ultra est la meilleure Apple Watch jamais lancée par Apple. C’est celle que j’ai depuis près d’un an et je ne regrette pas de l’avoir achetée. Bien qu’il puisse sembler destiné à un public très spécifique, il est en réalité accessible à presque tout le monde. Après tout, il s’agit d’une Apple Watch, mais avec des fonctionnalités que les autres n’ont pas. Cependant, le gain se fait au niveau de l’écran, de la taille et de la batterie.

Sa boîte en titane de 49 mm le rend très léger malgré la différence très notable avec les autres modèles. Il est vrai qu’il faut quelques jours pour s’habituer à la montre, mais une fois que c’est fait, on ne la sent presque plus. Il est vrai qu’il a été judicieux d’utiliser ce matériau sur cette montre en particulier, car cela lui confère légèreté et durabilité.

Il dispose d’une puce S8 avec un processeur double cœur 64 bits, ce qui le rend rapide dans toutes sortes de tâches. Une puce très performante qui nous accompagne depuis trois générations et qui n’a été changée que récemment, comme nous l’avons dit, le nouvel Apple Watch Ultra de deuxième génération dispose de la nouvelle puce S9, ce qui constitue l’une des rares différences.

Par ailleurs, il dispose de fonctions telles que la résistance à la poussière IP6X, la résistance à l’eau jusqu’à 100 mètres, la certification EN13319, les tests MIL‑STD 810H7, le profondimètre, le capteur de température de l’eau, le capteur de rythme cardiaque, la sirène de 86 décibels et le bouton Action personnalisable.

Apple Watch Ultra

Bien que l’Apple Watch Ultra soit un peu destinée aux personnes pratiquant des sports extrêmes, c’est le summum des Apple Watch et elle peut convenir à presque tout le monde. Surtout avec cette super offre proposée par Amazon pour l’appareil, qui le laisse à seulement 789 euros.

