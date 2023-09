Si vous voulez enregistrer des vidéos de manière professionnelle avec votre iPhone, vous avez besoin de cette nouvelle application gratuite

Une application de la main de l’entreprise derrière le grand éditeur vidéo DaVinci Resolve.

Blackmagic Camera vous permettra d’enregistrer en tant que professionnel avec votre iPhone

Malgré la grande caméra des iPhone, il existe des applications qui améliorent l’expérience avec elle. À toutes celles que nous pouvons déjà voir sur l’App Store s’ajoute récemment l’application « Blacmagic Camera« , créée par la société Blackmagic, qui est l’entreprise derrière le populaire éditeur vidéo DaVinci Resolve.

L’application offre des contrôles manuels à toute personne qui enregistre des vidéos de manière professionnelle avec son iPhone, et le meilleur de tout est que l’application est totalement gratuite.

Blackmagic Camera est une nouvelle application pour enregistrer professionnellement avec l’iPhone… et gratuitement

Selon Blackmagic, sa nouvelle application de caméra offre la même interface que ses propres caméras, de cette façon, les utilisateurs peuvent avoir l’impression de filmer avec une caméra professionnelle. Peu importe si vous êtes un cinéaste amateur ou un créateur de contenu, avec cette nouvelle application, vous pourrez tirer le meilleur parti de votre iPhone pendant l’enregistrement vidéo.

L’application propose de nombreux contrôles manuels tels qu’un contrôle de la vitesse d’obturation, ISO, balance des blancs et bien plus encore. L’application permet également à l’utilisateur de passer facilement entre différentes lentilles, images par seconde, niveaux de stabilisation et réglages de mise au point. De plus, elle dispose également d’un histogramme ainsi que de paramètres d’enregistrement.

Une autre fonctionnalité notable de Blackmagic Camera est la possibilité d’enregistrer des vidéos au format 16:9 en mode horizontal… alors que l’iPhone est en position verticale. De plus, elle dispose également d’options pour ajouter des métadonnées afin de faciliter la post-production. Autre détail important, elle est déjà compatible avec certaines fonctionnalités de l’iPhone 15 Pro.

C’est sans aucun doute une excellente application qui est arrivée sur l’iPhone. Une grande variété de réglages, de fonctions et de possibilités pour rendre l’expérience d’enregistrement avec notre iPhone beaucoup plus professionnelle. De plus, cette application est complètement gratuite.

