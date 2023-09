Voici les 118 nouveaux emojis qui arriveront bientôt sur ton téléphone portable

Le Consortium Unicode régule l’intégration des emojis. Il a approuvé 118 nouveaux.

Quelques-uns des 118 emojis qui arriveront sur votre téléphone portable

Pendant la première moitié de 2024, de nouveaux emojis arriveront sur votre téléphone portable. Selon Emojipedia, le Consortium Unicode, une organisation à but non lucratif qui régule l’utilisation des caractères et des emojis, a approuvé ces 118 nouveaux emojis, nous pourrons donc bientôt les utiliser. Parmi eux, on trouve un phénix, une chaîne cassée, un citron vert et de nouvelles expressions et gestes.

Les nouveaux emojis que vous pourrez utiliser

On peut noter 2 nouveaux gestes (un qui tourne le visage et un qui fait signe de la tête) ; de nouveaux gestes et silhouettes de personnes (marchant et s’agenouillant) ; des représentations de personnes à mobilité réduite ou avec un handicap (se déplaçant en fauteuil roulant, en chariot automatique ou en utilisant une canne blanche) ; 3 personnes qui courent ; et enfin un oiseau phénix, une tranche de citron vert, un champignon et une chaîne qui se brise.

Par ailleurs, 4 représentations de familles sans genre ont également été ajoutées. Ce sont des carrés avec un fond gris sur lesquels on voit des silhouettes noires d’adultes et d’enfants. Il y en a une avec 2 adultes et un enfant ; une autre avec 2 adultes et 2 enfants ; la troisième avec 1 adulte et un enfant ; et la dernière avec 1 adulte et 2 enfants.

Unicode Version 15.1 will include 118 new RGI #emoji ZWJ sequences, 108 of which are directional variants of existing emoji, and are expected to start showing up on ????s, ????s, and other platforms sometime early next year → https://t.co/ooTcjrayiF #絵文字 #Unicode15_1 pic.twitter.com/b2OgM5StR1 — The Unicode Consortium (@unicode) Septembre 6, 2023

Il faut avouer que ils sont tous issus de la fusion d’emojis déjà existants. Par exemple, le phénix est le résultat de la combinaison de l’oiseau et du feu. Nous ne devons donc pas nous attendre à de grands changements ni à des designs exclusifs, mais de toute façon, les emojis arriveront sur Android et iPhone, mais aussi sur Google, Microsoft et d’autres entités.

L’approbation est officielle, donc leur arrivée a été confirmée. La date n’a pas encore été précisée, mais tout indique qu’au début de l’année 2024, nous pourrons en profiter sur nos appareils. Vous n’aurez pas à changer de clavier ou à faire quoi que ce soit, ils se téléchargeront simplement sur votre téléphone portable et vous pourrez les utiliser.

D’autre part, le Consortium Unicode a également incorporé 627 caractères, qui sont des lettres ou des expressions dans d’autres langues. En effet, cette organisation à but non lucratif régule non seulement les emojis des appareils, mais aussi tous les caractères. Au total, elle intègre 149 813, parmi lesquels des emojis, des mots, des syllabes, des lettres ou des expressions dans plusieurs langues.



