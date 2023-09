Ce robot de cuisine triomphe sur Amazon : 200 euros de réduction et 37 fonctions pour préparer les meilleurs plats

Grande baisse de prix pour un robot de cuisine avec lequel vous pourrez préparer des centaines de recettes facilement et rapidement, c’est pourquoi il est actuellement le plus vendu.

Le robot de cuisine le plus vendu sur Amazon est celui-ci de Cecotec avec une réduction de 200 euros.

Cuisiner est beaucoup plus simple lorsque vous avez l’aide d’un robot de cuisine qui fait le travail à votre place. Le modèle qui est en train de conquérir Amazon est le Cecotec Mambo Touch, un robot très complet avec lequel vous pourrez préparer des centaines de recettes grâce à ses 37 fonctions différentes et qui est livré avec de nombreux accessoires très utiles. Le plus important est qu’il bénéficie d’une réduction spectaculaire de 200 euros, ce qui vous permet de l’acheter pour 349 euros, un très bon prix compte tenu de sa qualité.

Le prix du Cecotec Mambo Touch passe de 549 euros, donc vous pouvez constater que l’économie est notable. Compte tenu de son prix actuel et de son utilité en cuisine, il est compréhensible qu’il soit le robot le plus vendu sur Amazon. Si vous êtes abonné à Amazon Prime, vous l’aurez chez vous le lendemain de l’achat. Si vous préférez d’autres stores, sachez qu’il est également proposé à 349 euros chez Ebay, chez PcComponentes et chez MediaMarkt.

Sans plus tarder, voyons pourquoi ce robot de cuisine peut changer complètement votre façon de cuisiner au quotidien.

Achetez le Cecotec Mambo Touch avec une réduction de 200 euros

Le Cecotec Mambo Touch est idéal pour vous si vous n’êtes pas très doué en cuisine ou si vous voulez consacrer moins de temps à préparer vos plats. Il n’y a rien que ce robot de cuisine ne puisse pas faire, il est capable de frire, mélanger, triturer, réchauffer, remuer, cuire, fermenter… Plus précisément, le robot dispose de 37 fonctions différentes, ce qui vous permet de l’utiliser pour préparer des centaines de recettes.

Par exemple, avec ce Mambo Touch vous pouvez cuisiner des boulettes de viande, des pâtes à pizza, des plats mijotés, des gâteaux, des smoothies aux fruits ou des purées. Dans la boîte même, vous trouverez tous les accessoires dont vous avez besoin pour préparer les recettes, de la plaque de cuisson à la spatule. Vous n’avez pas besoin de rechercher une balance externe pour peser les ingrédients, car le robot de cuisine peut également effectuer cette fonction.

Vous pouvez contrôler le Cecotec Mambo Touch via son écran tactile de 5 pouces. À partir de là, vous pourrez programmer chacune des fonctions du robot, ainsi que consulter un large livre de recettes qui vous permettra de connaître les étapes à suivre pour réaliser chacune d’entre elles. Vous pouvez également le faire depuis l’application Mambo sur votre téléphone, où vous trouverez des recettes guidées pas à pas.

Ce robot de cuisine qui connaît un grand succès sur Amazon est équipé d’un bol de 3,3 litres de capacité, ce qui signifie que vous pourrez cuisiner pour plusieurs personnes en une seule fois. Une fois que vous avez fini de cuisiner, vous n’aurez pas à vous soucier du nettoyage du bol en acier inoxydable et des accessoires, car ils sont suffisamment résistants pour être lavés au lave-vaisselle. Attention, car le robot comprend même un mode de nettoyage automatique pour le bol, ce qui est très pratique.

➡️ Voir l’offre Cecotec Mambo Touch

En résumé, le Cecotec Mambo Touch est un électroménager qui révolutionnera complètement votre façon de cuisiner. Ce sera beaucoup plus facile et pratique pour vous, mais les plats conserveront un goût incroyable. N’hésitez plus et procurez-vous ce Mambo Touch pour seulement 349 euros sur Amazon, vous savez qu’il bénéficie d’une énorme réduction de 200 euros. Sans aucun doute, il n’a rien à envier au robot de cuisine de LIDL rénové, qui est beaucoup plus cher.

