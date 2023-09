Ton téléviseur Xiaomi va bientôt changer complètement : Google a commencé à déployer la nouvelle conception d’Android TV

Nous ne pouvons pas dire qu’il arrive exactement à temps, mais au moins nous pouvons déjà vous donner de bonnes nouvelles sur la refonte d’Android TV que Google a promis en 2021. En effet, 31 mois plus tard, la société américaine a commencé à déployer cette mise à jour que nous pourrons bientôt profiter sur nos téléviseurs Xiaomi et qui donnera un tournant radical à l’esthétique générale du système.

Cependant, il faut noter que cette mise à jour n’affectera que les téléviseurs Xiaomi qui intègrent le système d’exploitation Android TV, car, comme vous le savez, certains modèles comme ceux de la série Xiaomi TV F2 ne pourront pas bénéficier de cette interface.

Android TV, de plus en plus proche de ce que propose Google TV

Depuis plusieurs années, le système d’exploitation intégré aux téléviseurs intelligents sous Android se divise en deux : soit nous pouvons avoir Android TV, soit nous pouvons opter pour Google TV. Essentiellement, les deux systèmes sont exactement les mêmes, mais le design est légèrement différent avec une orientation claire vers le contenu plutôt que les applications de la part de Google TV.

C’est quelque chose qui allait changer radicalement lorsque Google a annoncé cette refonte tant attendue sur Android TV, et nous le voyons maintenant concrétisé dans une interface beaucoup plus propre avec une zone supérieure d’onglets mobiles et une mise en avant du contenu sur une grande partie de l’écran une fois que nous l’avons lancée.

Comme l’indique 9to5Google, il se peut que votre télévision n’ait pas encore reçu cette mise à jour, mais soyez tranquilles car le déploiement se fait progressivement dans différents pays du monde. Elle ne devrait pas tarder à arriver, nous resterons donc attentifs pour pouvoir profiter d’une interface plus performante et surtout d’une esthétique plus agréable lors de la lecture de contenu sur notre téléviseur.

Source | Xataka Android

