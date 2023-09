Ces écouteurs sans fil Samsung bénéficient d’une réduction de plus de 120 euros sur Amazon

Les Samsung Galaxy Buds Live sont les écouteurs de la marque coréenne qui bénéficient d’une réduction intéressante sur Amazon.

Comme tu l’as certainement constaté plus d’une fois, trouver des écouteurs sans fil qui répondent à nos attentes et qui ne nous coûtent pas une fortune, n’est pas toujours simple. Heureusement, pour nous aider à prendre une décision d’achat, nous pouvons toujours jeter un œil aux offres des différentes boutiques en ligne, comme c’est le cas d’Amazon, où nous pouvons trouver les écouteurs que nous vous présentons dans cet article, ceux de Samsung.

Il s’agit des Samsung Galaxy Buds Live, des écouteurs sans fil de la marque coréenne qui ne sont actuellement plus disponibles sur leur site officiel, mais que vous pouvez obtenir sur Amazon et d’autres boutiques, comme PcComponentes, où ils sont également en réduction, bien que légèrement moins. Oui, l’offre de ces Galaxy Buds Live sur Amazon est bien plus intéressante, car ils ont généralement un prix recommandé de 199 euros et bénéficient maintenant d’une réduction de 61%.

Par conséquent, en tenant compte du prix habituel de ces écouteurs qui est de 199 euros et qui bénéficient maintenant d’une réduction de 61%, nous pouvons dire que la réduction est d’environ 122 euros, ce qui n’est pas du tout mal, bien sûr. Ainsi, les Samsung Galaxy Buds Live coûtent maintenant 76,75 euros sur Amazon. Le seul inconvénient est qu’il semble que ce produit n’offre pas la livraison gratuite, même pour les membres Amazon Prime, ce qui entraîne un coût supplémentaire d’environ 4 euros pour l’expédition, portant le prix total à 80,83 euros.

Les Samsung Galaxy Buds Live, qui ont une évaluation de 4,4 étoiles sur Amazon, sont des écouteurs sans fil au design qui vise à offrir un confort maximal à ses utilisateurs, car ils s’adaptent à nos oreilles. De plus, ils offrent une grande qualité sonore, en grande partie grâce à leur annulation active du bruit, qui a même remporté un Grammy. Ils présentent également 3 microphones pour que les appels soient les plus clairs et nets possibles, car deux d’entre eux sont capables de détecter le son ambiant et de le bloquer, tandis que le troisième microphone se concentre sur la capture de la voix.

En ce qui concerne l’autonomie des écouteurs sans fil Samsung, nous pouvons dire qu’ils tiennent presque toute la journée, car ils peuvent offrir jusqu’à 21 heures de lecture, et ils ont une charge sans fil rapide, ce qui n’est pas négligeable. De plus, les écouteurs de la marque coréenne, comme beaucoup d’autres sur le marché, ont des contrôles pour mettre en pause, sauter des chansons ou reproduire quand nous le souhaitons. Cela dit, rappelle-toi que les Samsung Galaxy Buds Live peuvent être à toi pour seulement 76,75 euros sur Amazon, mais n’oublie pas que l’expédition n’est pas gratuite.

