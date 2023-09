TCL surprend avec la présentation de ses nouvelles dalles XL

La marque de téléviseurs a présenté des panneaux allant jusqu’à 98 pouces.

TCL mise gros avec ses dernières télévisions

TCL est aujourd’hui l’une des marques établies sur le marché français des téléviseurs. Maintenant, ils misent sur des tailles géantes en présentant leur nouvelle gamme XL allant jusqu’à 98 pouces. Ainsi, avec des technologies révolutionnaires et des éléments clés qui amélioreront notre qualité de vie, TCL a choisi de nous apporter une avancée de plus dans l’excellence multimédia. Nous avons déjà parlé de la présentation du meilleur Mini-LED TCL du moment et il est maintenant temps de découvrir ce que cette marque a encore à montrer, année après année, en se surpassant elle-même. Que ce soit dans les panneaux de télévision ou dans leurs téléphones mobiles

C’est pourquoi nous allons vous dire quelles sont les télévisions qui arriveront dans notre pays et quelles sont leurs caractéristiques les plus intéressantes.

TCL C805

La télévision de gamme la plus large parmi celles qui seront traitées. Elle est disponible en 50, 55, 65, 75, 85 et 98 pouces, couvrant ainsi un large éventail de besoins et de goûts. Son éclectisme en réalité une option qui répond aux objectifs les plus variés, mais cela ne signifie pas qu’elle ne dispose pas d’innovations majeures à l’intérieur.

Au contraire, la série TCL C805 utilise la technologie Mini LED et QLED pour obtenir un contraste incroyable et une luminosité très intéressante pouvant atteindre entre 1300 et 1600 nits. De plus, la technologie offre des fonctionnalités très intéressantes pour les joueurs, ainsi qu’une expérience immersive pour ceux qui apprécient le meilleur du cinéma.

Elle comprend HDMI 2.1, ALLM et 144Hz VRR, ainsi que la technologie d’affichage natif 144Hz sur laquelle TCL mise.

TCL P745

Le TCL P745 est disponible en 85 et 98 pouces et dispose de différentes technologies qui seront appréciées sur l’énorme écran qu’il offre. Ainsi, l’une d’entre elles est la technologie Direct LED qui, associée à la Wide Color Gamut (WCG), permet d’obtenir des couleurs d’une vivacité et d’un réalisme exceptionnels. De plus, il est compatible avec HDR10, HLG et HDR10+. Il intègre toutes les améliorations possibles pour ceux qui sont fans du gaming, comme nous le verrons plus tard.

TCL X955

La série TCL X955 mise sur deux téléviseurs de 85 et 98 pouces avec la technologie Mini LED QD-Mini dans le but de nous offrir des images très vives et réalistes. Elle dispose de la résolution 4K HDR Premium 5000 et Quantum Dot, ainsi que de fonctionnalités de jeu avancées dont nous parlerons plus tard. En conséquence, avec Google TV, il s’agit d’une télévision qui mise clairement sur la qualité et le développement intelligent.

Un pari résolu sur le gaming

La marque de téléviseurs ne néglige pas les aspects les plus importants lors de l’achat d’une télévision : le gaming. Ainsi, selon les mots d’Oscar Gracia:

Nous avons pensé aux joueurs passionnés en incorporant des fonctionnalités telles que Game Master Pro 2.0 et 144Hz VRR, ce qui signifie que chaque jeu sera une aventure passionnante et sans retard

Ainsi, les téléviseurs TCL deviennent une plateforme complète qui mise progressivement sur un format dans lequel le gaming occupe une place prépondérante. C’est pourquoi ces panneaux si immersifs bénéficient de technologies révolutionnaires qui nous permettront de profiter de manière exceptionnelle de l’expérience de jeu sur un écran cyclopéen.

Prix et disponibilité des nouveaux TCL

Les prix de chaque modèle présenté sont les suivants:

98X955 – 7 999 euros

98C955 – 6 999

98C805 – 4 999

85X955 – 4 599

85C955 – 3 599

85C805 – 1 999

75C955 – 2 299

75C805 – 1 699

65C955 – 1 999

65C805 – 1 099

55C805 – 899

50C805 – 849

98P745 – 2 499

85P745 – 1 299

Ces modèles seront disponibles en France via les canaux de vente habituels et les revendeurs autorisés pour la vente et la distribution.

