Voici le nouveau jeu gratuit offert par l’Epic Games Store cette semaine

Sans aucun doute, hier a été une journée riche en nouveautés dans le secteur des jeux vidéo, avec un Nintendo Direct et un State of Play remplis de nouvelles, il était donc normal que nous en oublions quelque chose, comme le nouveau jeu gratuit de l’Epic Games Store. Cependant, si vous avez jeté un œil à l’article dans lequel nous vous rappelions que nous étions dans les derniers instants pour réclamer le jeu de la semaine précédente, vous saurez déjà quel est le jeu gratuit que vous pouvez télécharger depuis hier, le 14 septembre, jusqu’au 21 septembre à 17h00 (heure française).

Le jeu en question est 911 Operator, et lorsque vous le réclamerez sur l’Epic Games Store, il sera à vous pour toujours, si vous le faites avant le 21 septembre à l’heure indiquée précédemment, car à partir de ce moment-là, le jeu retrouvera son prix habituel dans la boutique de jeux PC des créateurs de Fortnite. De plus, il convient également de mentionner que la plateforme a déjà annoncé que la semaine prochaine il y aura deux nouveaux jeux gratuits à réclamer.

911 Operator est le nouveau jeu gratuit de l’Epic Games Store pour cette semaine

Nous parlerons bientôt des deux prochains titres gratuits de l’Epic Games Store, mais avant cela, il est important de parler du jeu lui-même, 911 Operator, un jeu qui nous mettra dans la peau d’un « opérateur d’urgence qui devra réagir immédiatement aux appels qui arrivent. Votre tâche ne consistera pas seulement à répondre au téléphone, mais vous devrez également réagir de manière appropriée à chaque situation, parfois il suffira de fournir des instructions de premiers secours, d’autres fois l’intervention de la police, des pompiers ou des services médicaux sera nécessaire. N’oubliez pas que n’importe qui peut être de l’autre côté du téléphone : un père avec sa fille mourante, un terroriste imprévisible ou simplement un plaisantin. Serez-vous capable de gérer n’importe quelle situation ? », indiquent-ils sur la page du jeu dans la boutique mentionnée.

Comme nous l’avons mentionné, 911 Operator peut déjà être réclamé depuis l’Epic Games Store, et ce, jusqu’au 21 septembre à 17h00, moment où la plateforme offrira deux nouvelles propositions (deux titres gratuits à nouveau) jusqu’au 28 septembre à la même heure que nous avons mentionnée précédemment. La première de ces propositions est Out of Line, un jeu d’aventure avec des puzzles dessinés à la main dans un style 2D. D’autre part, il y aura également The Forest Quartet, un jeu narratif de puzzles en 3D qui parle d’une chanteuse décédée, mais pas oubliée.

La semaine prochaine, nous parlerons plus en détail des deux titres, car pour le moment, le protagoniste est 911 Operator, qui est le jeu gratuit offert par l’Epic Games Store cette semaine même.

