Le Xiaomi Smart Band 8 tombe à nouveau, cette fois-ci sa version avec NFC est sur le point d’arriver en Europe

Il ne reste plus longtemps avant que ce bracelet ne soit disponible à la vente en France, l’un des meilleurs du catalogue Xiaomi.

Avec le Mi Band 8 de Xiaomi, vous pouvez suivre vos données quotidiennes et être informé sur son écran géant.

Malgré le fait que le Xiaomi Smart Band 8 arrive bientôt en Europe, nous avons une longueur d’avance et nous pouvons déjà l’acheter à un prix dérisoire. Vous pouvez l’obtenir pour seulement 37 euros sur AliExpress, alors que son prix officiel sera de 59,99 euros comme la septième génération. C’est un excellent prix car chez Miravia, ils le proposent à 44 euros.

Dans le domaine des bracelets d’activité et des pas, le fabricant chinois se distingue depuis près d’une décennie avec ses modèles bon marché, et pas si bon marché. Ce Xiaomi Smart Band 8 est en vente depuis plusieurs mois en Chine et nous pourrons enfin en profiter sous peu. Avant tout le monde si vous profitez de cette offre.

Obtenez le Mi Band 8 avant qu’il n’arrive officiellement en France

Le Smart Band 8 de Xiaomi est la huitième génération d’une famille réussie de bracelets intelligents. Dans ce modèle, la taille de l’écran a été augmentée, la durée de vie de la batterie a été améliorée et la luminosité de l’écran a été augmentée. D’autre part, nous avons des capteurs mis à jour qui nous donnent des données plus précises.

Le meilleur de ce bracelet intelligent est sa batterie intégrée de 190 mAh qui se charge avec un câble magnétique spécial en environ 1 heure. L’autonomie de ce bracelet est de 15 à 20 jours, selon votre utilisation, la quantité de notifications que vous recevez et si vous utilisez plus ou moins les capteurs.

Il est équipé d’un écran Amoled allongé de 1,62 pouces avec une résolution de 192 x 490 pixels. Il est assez clair et défini, et vous n’aurez pas de problème pour le voir à la lumière du soleil car il atteint 600 nits de luminosité. Vous pouvez le personnaliser avec votre propre fond d’écran ou avec plus de 100 fonds d’écran intégrés. Vous avez également la fonction toujours affiché pour voir l’heure et la date à tout moment.

En ce qui concerne les capteurs, nous avons un capteur optique de fréquence cardiaque et d’oxygène dans le sang. Nous avons également un accéléromètre qui mesure le nombre de pas que nous faisons et un autre pour le sommeil qui mesure les heures de repos réel la nuit. C’est une montre résistante à tout, même à l’eau avec la possibilité de la plonger jusqu’à 50 mètres de profondeur.

Il intègre également un moteur de vibration qui vous permet de savoir quand vous recevez un appel ou un message. Sur son plus grand écran, vous pourrez lire tous types de messages et voir des photos que vous recevez sur WhatsApp ou Telegram, ainsi que d’ouvrir des e-mails. Vous pouvez également contrôler la musique qui se joue sur votre téléphone portable et agir comme obturateur de l’appareil photo de votre smartphone.

Enfin, vous devez savoir que cette huitième génération inclut plusieurs jeux préinstallés simples pour passer le temps. Obtenez le meilleur prix pour cette pulsera inteligente depuis huit ans, depuis le lancement du premier Mi Band.

