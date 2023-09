Les nouveaux iPhone 15 Pro sont compatibles avec Thread pour une raison inconnue.

Les iPhone 15 Pro sont également compatibles avec Thread, tout comme le HomePod mini

Comme nous l’avons vu dans les 15 nouveautés secrètes de l’iPhone 15, les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max sont les premiers smartphones du marché compatibles avec Thread, un protocole open source pour la maison intelligente. Cela pourrait ouvrir de futures opportunités dans l’intégration d’applications pour la maison, y compris l’application native Maison de la société.

Bien que cette nouveauté ait été mentionnée rapidement, il semble même que la société ne connaisse pas réellement l’impact de la compatibilité des iPhone 15 Pro et Pro Max avec le protocole Thread. The Verge a posé des questions à la société sur le sujet après l’événement et n’a pas obtenu de réponse claire.

Les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max sont compatibles avec Thread : et maintenant quoi ?

Thread est un protocole réseau maillé conçu spécifiquement pour les appareils domestiques intelligents à faible puissance et faible bande passante. Thread vise à réduire la latence et aider à prolonger la durée de vie de la batterie et à améliorer la fiabilité des appareils connectés. Thread devient très populaire dans des produits tels que les capteurs, les stores, les lumières et les serrures.

En tenant compte de cela, il est probable que ce protocole soit utilisé sur l’iPhone comme un routeur pour que les appareils puissent se connecter à Internet, permettant également de les connecter depuis l’extérieur de la maison ou de se connecter à des appareils compatibles avec le protocole. De plus, un autre usage pourrait être d’activer la connectivité d’appareil à appareil dans Apple Home.

Cependant, utiliser un smartphone comme routeur pour les appareils Thread ne semble pas être la meilleure implémentation du monde. Ce type de routeurs doit être des appareils toujours connectés à l’alimentation, car selon The Thread Group, la plupart d’entre eux sont des haut-parleurs intelligents. Par conséquent, il est possible que l’arrivée de ce protocole sur les nouveaux iPhone ait une implémentation future que nous ne connaissons pas encore.

Apple soutient fortement le protocole Thread depuis 2018, date à laquelle elle a rejoint le Thread Group. Plusieurs produits de la société sont déjà compatibles avec Thread, tels que le HomePod mini, l’Apple TV 4K de deuxième et troisième génération, le HomePod de deuxième génération et les nouveaux iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max. Nous verrons ce que cela va donner.

