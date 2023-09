Certains assurent que WhatsApp va se remplir de publicités… mais Meta le nie

Un récent rapport du Financial Times affirme que Meta envisage d’inclure des publicités sur WhatsApp, mais la société de Mark Zuckerberg le nie catégoriquement.

Selon les experts, Meta pourrait implémenter des publicités sur WhatsApp similaires à celles présentes sur Facebook Messenger.

Sans aucun doute, WhatsApp a été le meilleur investissement de Meta, étant donné que l’application de messagerie est utilisée aujourd’hui par plus de 2 milliards d’utilisateurs quotidiennement dans le monde entier et qu’aucune alternative ne semble pouvoir lui faire de l’ombre. Évidemment, la meilleure façon de rentabiliser un investissement est qu’il vous génère des bénéfices, et c’est pourquoi depuis quelque temps, la possibilité pour Meta d’insérer des publicités dans WhatsApp est envisagée.

Cependant, tout semble indiquer que cela ne se produira pas, du moins pour le moment, car malgré les récentes informations selon lesquelles WhatsApp aura bientôt des publicités, l’entreprise dirigée par Mark Zuckerberg continue de le nier catégoriquement.

Meta dément envisager d’inclure des publicités sur WhatsApp

Un rapport récemment publié par le célèbre média Financial Times affirme que les dirigeants de Meta étudient la possibilité de montrer des publicités dans la liste des discussions de WhatsApp, mais l’application de messagerie a rapidement publié une déclaration expliquant qu’elle ne travaille pas là-dessus et n’a aucun plan à ce sujet.

This @FT story is false. We aren’t doing this. Also it looks like you misspelled Brian’s name… https://t.co/Z47z9FC5yu — Will Cathcart (@wcathcart) Septembre 15, 2023

En effet, le PDG de WhatsApp, Will Cathcart, a publié un post sur X, que nous vous laissons ci-dessus, mentionnant la publication du Financial Times et affirmant que ces informations sont fausses.

Dans ce sens, Meta a toujours affirmé qu’il n’inclurait pas de publicités dans la liste des discussions de WhatsApp, car il génère déjà des revenus grâce à WhatsApp Business, une option destinée aux entreprises qui propose des services payants et qui compte déjà plus de 200 millions d’utilisateurs actifs par mois.

Quoi qu’il en soit, il faudra attendre pour voir si Meta tiendra sa promesse de ne pas inclure de publicités sur WhatsApp ou si, au contraire, il changera d’avis et mettra en place un système de publicité similaire à celui que l’on peut trouver sur Facebook Messenger.



Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :