Google Chrome pour Android redessine à nouveau son interface avec Material You.

La nouvelle barre d’URL de l’application Chrome pour Android adopte un design similaire à celui du Pixel Launcher.

L’application Google Chrome sur un téléphone Android

Google Chrome est sans aucun doute l’un des navigateurs mobiles les plus populaires à ce jour, aux côtés de Brave et de Microsoft Edge, deux alternatives curieusement basées sur Chromium, la version open-source de Chrome. Il y a quelques jours, nous vous avons annoncé que Google Chrome avait fêté ses 15 ans en confirmant la plus grande refonte de son histoire et maintenant l’un des changements annoncés commence déjà à être disponible pour tous les utilisateurs de l’application Android.

Ainsi, comme nous le confirme 9to5Google, l’application Chrome pour Android a à nouveau redessiné son interface avec une nouvelle barre d’URL basée sur Material You.

Voici à quoi ressemble la nouvelle barre d’URL de Google Chrome avec Material You

Google Chrome déploie une refonte de la barre d’URL de l’application Android et, comme vous pouvez le voir dans les captures d’écran ci-dessous, lorsque vous touchez la barre de recherche en forme de pilule, la barre d’URL s’étend et adopte une forme de rectangle arrondi.

De plus, toute l’interface de la barre d’URL de Google Chrome est colorée en fonction de la couleur dynamique que vous avez configurée, et chacune des suggestions qui vous sont proposées est affichée dans une carte avec plus de remplissage et une taille plus grande.

Si vous y prêtez attention, cette nouvelle interface de la barre d’URL de Google Chrome ressemble beaucoup à celle de la barre de recherche du lanceur Google Pixel, le Pixel Launcher. Cependant, elle s’adapte mieux au design de Material You et nous offre une barre d’URL plus dense et au design visuellement plus complexe que celle du Pixel Launcher.

Cette nouvelle interface pour la barre d’URL de Google Chrome est déployée sur tous les appareils Android via la version 116 du navigateur, donc si vous ne l’avez pas encore, assurez-vous de mettre à jour l’application Google vers sa dernière version.

