Le A17 Pro des iPhone 15 Pro présente une puissance impressionnante dans un Geekbench dévoilé

Un Geekbench du A17 Pro de l’iPhone 15 Pro dévoilé montre sa grande puissance.

Les iPhone 15 et iPhone 15 Pro ont été présentés mardi dernier lors de l’événement Wonderlust d’Apple et sont arrivés avec des nouveautés telles que les cadres en titane, le nouveau port USB-C, des caméras révolutionnaires ou le nouveau processeur A17 Pro, dont la puissance a été dévoilée dans un Geekbench qui a été révélé au grand jour.

Le A17 Pro est légèrement meilleur que l’A16 Bionic

Comme nous le signalent depuis MySmartPrice, le nouveau processeur A17 Pro présent dans les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max a obtenu un score de 2914 points en single-core et un score de 7199 points en multi-core. D’autre part, dans d’autres tests réalisés avec le processeur, il a réussi à obtenir un score de 7238 points en single-core. Que signifient ces données sur le papier ? Cela signifie que le A17 Pro est 13% meilleur en multi-core que son prédécesseur.

Bien que cela représente une amélioration par rapport à l’A16 Bionic, ce n’est pas une amélioration très remarquable. Cependant, si nous comparons ces résultats avec la puce A15 Bionic lancée il y a deux ans et présente dans les iPhone 14 et iPhone 13, la différence est beaucoup plus importante. Une différence de 40% pour être plus précis. Cependant, les résultats en multi-core du A17 Pro se rapprochent dangereusement de ceux du processeur Apple silicon M1 qui a obtenu un score de 7960 points.

Une autre chose à prendre en compte concernant ce nouveau processeur A17 Pro est que, comme cela a été largement discuté, il est construit avec une technologie de 3 nanomètres. Cela permet de d’améliorer l’efficacité énergétique, ce qui se traduit par une amélioration de l’autonomie, comme nous l’avons également constaté dans les capacités des batteries de ces nouveaux iPhone.

Enfin, ce nouveau processeur sera capable d’exécuter des jeux de console complets, ce qui nous donne une idée de sa puissance. Cependant, tout cela ne sont finalement que des données, il reste à tester les nouveaux iPhone 15 Pro et à savoir si cette puce est aussi puissante qu’elle en a l’air.

