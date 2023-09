Il n’y a pas de meilleure souris sans fil pour travailler, et aujourd’hui elle baisse de 48 euros

C’est une souris à hériter avec une durabilité brutale et l’une des meilleures batteries sur le marché.

Le Logitech MX Master 3S est la meilleure souris que j’ai testée en plus d’une décennie de travail.

Le fait que Logitech soit l’une des marques phares des périphériques d’ordinateur ne devrait surprendre personne à ce stade. Ils ont réussi à construire un véritable empire de souris et de claviers (avec ou sans fil) d’une qualité stupéfiante, en particulier dans la gamme haut de gamme. Ils proposent les meilleures souris du marché pour travailler et jouer.

Il fut un temps où je n’étais pas partisan de dépenser plus de 100 euros pour une souris ou un clavier, mais j’ai finalement dû céder. Et je ne le regrette absolument pas. Le Logitech MX Master 3S est la meilleure souris que j’ai jamais utilisée, et cela fait plus d’une décennie que je travaille devant un ordinateur. Vous pouvez maintenant l’obtenir, dans ses deux couleurs, pour 87 euros sur Amazon et à MediaMarkt.

Achetez la meilleure souris du marché à un bon prix

La souris sans fil Logitech MX Master 3S est un outil exceptionnel qui est devenu un choix populaire pour ceux qui travaillent depuis chez eux ou leur bureau en raison de ses nombreuses fonctionnalités avancées et de son confort ergonomique.

La forme ergonomique du Logitech MX Master 3S est conçue en pensant à l’ergonomie. Sa forme profilée et sa surface de prise en main en caoutchouc souple permettent une utilisation confortable pendant des heures, réduisant la fatigue du poignet et de la main. Logitech propose un logiciel de personnalisation (Logi Options+) qui permet d’ajuster les réglages de la souris selon vos préférences personnelles et vos besoins professionnels.

Cette souris dispose de nombres boutons personnalisables, ce qui facilite l’assignation de fonctions spécifiques à chacun d’eux. Cela est particulièrement utile pour les utilisateurs effectuant des tâches répétitives ou travaillant avec des applications nécessitant de multiples raccourcis. Elle comprend également une molette latérale pour les défilements horizontaux ou pour être configurée selon vos souhaits (volume, zoom, etc.).

La roulette de défilement électromagnétique du MX Master 3S est l’une des caractéristiques les plus remarquables. Elle permet un défilement rapide et précis, idéal pour naviguer dans de longs documents ou des feuilles de calcul. Équipée d’un capteur Darkfield de 8000 DPI, cette souris fonctionne pratiquement sur toutes les surfaces, même sur du verre.

Vous pouvez connecter la souris via Bluetooth ou le récepteur USB Unifying inclus, ce qui la rend compatible avec une large gamme de dispositifs, y compris les ordinateurs portables et de bureau. Avec la possibilité de se connecter et de basculer entre trois dispositifs différents facilement, le MX Master 3S est parfait pour ceux qui ont besoin de passer d’un dispositif à l’autre.

La batterie longue durée du MX Master 3S est un grand avantage pour ceux qui travaillent de longues heures. Une charge complète peut durer jusqu’à 70 jours, ce qui signifie que vous n’aurez pas à vous soucier de la charger constamment. Elle se recharge via son port USB-C situé à l’avant de la souris.

Le Logitech MX Master 3S est un excellent investissement pour toute personne travaillant à distance. Son design ergonomique, ses nombreux boutons personnalisables, sa durée de batterie exceptionnelle et sa connectivité polyvalente en font un outil indispensable pour améliorer la productivité et le confort sur le lieu de travail.

