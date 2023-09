Ce Xiaomi avec 256 Go et Android 13 maintient un prix très bas pendant quelques jours de plus

Ce téléphone de milieu de gamme avec des airs de haut de gamme fait sensation dans tous les stores.

Le POCO X5 Pro est un excellent choix d’achat au moment de la sortie, maintenant et dans quelques mois.

Vous recherchez un smartphone bon marché avec une grande puissance et l’une des meilleures autonomies sous Android ? Je viens de voir que le POCO X5 Pro 5G est toujours proposé à un prix vraiment attractif de 279 euros sur AliExpress et de 284 euros sur Amazon. C’est un excellent moment pour le prendre. De plus, c’est le modèle le plus haut de gamme avec 8/256 Go.

Il s’agit d’un téléphone qui fait fureur parmi les utilisateurs car il offre des performances et un rapport qualité-prix exceptionnels. C’est même devenu l’un des téléphones de milieu de gamme les plus vendus de la marque POCO. Et le meilleur, c’est qu’il est déjà officiellement mis à jour vers Android 13.

POCO X5 Pro 5G (8/256 Go)

POCO X5 Pro 5G (8/256 Go)

Achetez le POCO X5 Pro avec plus de 100 euros de réduction

Malgré son prix bas, c’est toujours l’un des meilleurs téléphones de POCO disponibles actuellement. Nous avons affaire à un terminal de milieu de gamme construit en polycarbonate et avec un corps d’une épaisseur de seulement 7,9 mm pour un poids de 181 grammes. Il est très léger en main et robuste.

À l’avant, il est équipé d’un énorme écran Amoled de 6,67 pouces avec une résolution Full HD+. Vous apprécierez une fluidité inégalée avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une excellente réactivité tactile. Cet écran est compatible avec les contenus HDR10+ et Dolby Vision, et offre une luminosité maximale de 900 nits. Le verre est protégé par Gorilla Glass 5 anti-rayures.

L’un des points forts est son appareil photo. À l’arrière, nous trouvons un système de trois objectifs, dont un Samsung de 108 MP en tant que principal, ainsi qu’un grand angle également de Samsung de 8 MP et une lentille macro. Nous pourrons facilement enregistrer en 4K. À l’avant, une lentille de 16 MP signée Omnivision qui améliore les photos de portrait de manière spectaculaire.

Le POCO X5 Pro 5G est un smartphone puissant, capable d’obtenir un score de performance de 609 000 points dans le test Antutu. Ce résultat est dû au processeur Qualcomm Snapdragon 778G gravé en 6 nm capable d’atteindre des vitesses d’horloge allant jusqu’à 2,4 GHz. Il est accompagné de 8 Go de RAM LPDDR4X et de 256 Go de mémoire interne UFS 2.2.

Comme tout bon téléphone POCO, il intègre une batterie énorme de 5000 mAh offrant une autonomie de près de 2 jours complets. Il dispose d’une charge rapide allant jusqu’à 67 W qui permet de passer de 0 à 100% en environ 40 minutes.

POCO X5 Pro 5G (8/256 Go)

POCO X5 Pro 5G (8/256 Go)

Enfin, parlons de sa connectivité, car c’est l’un des aspects les plus complets du POCO X5 Pro 5G. Comme son nom l’indique, il est compatible avec les nouveaux réseaux 5G, ainsi que les anciens réseaux 4G, 3G, etc. Il dispose d’une puce NFC pour les paiements sans contact, du Wi-Fi 6 pour une connexion domestique exceptionnelle, du Bluetooth 5.2, du GPS pour ne pas se perdre en montagne, de la possibilité d’utiliser deux lignes mobiles, d’un port casque et d’un port infrarouge.

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services pouvant être intéressants pour les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques figurant dans cette actualité, Netcost-security.fr perçoit une commission. Retrouvez les BONS PLANS de NETCOST pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :