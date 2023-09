État du jeu : tous les bandes-annonces et grands jeux de Sony pour PS5 et PSVR2.

Voici le résumé tant attendu d’un événement ‘State of Play’ où Sony a officiellement présenté tous les jeux et nouveautés qui arriveront bientôt sur PlayStation.

Un septembre plus, Sony nous réconforte avec l’arrivée de l’hiver avec un ‘State of Play’ rempli de nouveautés pour PlayStation.

Journée importante le 14 septembre 2023 pour l’industrie du jeu vidéo, puisque c’est effectivement Nintendo qui a ouvert le feu avec un Direct, cette fois-ci bien rempli de nouveautés pour le catalogue de jeux Switch et aussi pour tout son écosystème. Et ce n’était que l’apéritif, car Sony nous a également préparé un State of Play bien chargé et intéressant où nous avons découvert les nouveautés et les magnifiques jeux qui arriveront sur PlayStation durant la prochaine campagne d’automne et d’hiver.

Ici, sur Netcost-security.fr, nous avons voulu le suivre en direct avec vous tous, mais nous savons que les heures ne sont pas favorables, donc pour ceux qui ont manqué la conférence, nous avons le résumé que vous attendiez avec tous les nouveaux jeux et tous les détails que Sony nous a présentés lors du State of Play de septembre 2023.

Nous vous accompagnons pour découvrir tout ce qui est à venir sur la PlayStation de Sony dans les prochains mois?

Revoyez la vidéo complète de Sony en streaming

Commençons comme il se doit en liant directement la vidéo complète du streaming de Sony sur YouTube, afin que ceux d’entre vous qui ont du temps (environ 27 minutes) et qui veulent revoir le State of Play puissent le faire facilement depuis ici :

Tous les jeux qui arriveront bientôt sur PlayStation

Roblox

Une annonce importante pour commencer : l’expérience et la créativité de Roblox seront très bientôt disponibles sur PlayStation, tellement que à partir du 10 octobre prochain, les utilisateurs de la console Sony pourront donner libre cours à leurs compétences en créant des jeux vidéo et en partageant leurs propres mondes virtuels. Ils le feront également avec accès à tout le catalogue de Roblox et aux dernières nouveautés de la plateforme, y compris les nouvelles expressions pour les avatars et les nouvelles modalités avec IA.

Baby Steps

Et ici nous commençons la frénésie de jeux. Le premier que Sony nous annonce lors de ce State of Play de PlayStation est ce titre de style indie où nous contrôlerons un homme ayant des problèmes de psychomotricité. Il sortira à l’été 2024.

Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord

Le titre très attendu basé sur Ghostbusters nous présente une nouvelle bande-annonce et annonce son arrivée sur PlayStation VR2 le 26 octobre prochain. Il s’agit d’une aventure multijoueur coopérative créée exclusivement pour la réalité virtuelle.

Resident Evil 4 VR Mode et Resident Evil 4: Separate Ways

Une autre bande-annonce et une autre date de sortie, cette fois-ci pour la version de Resident Evil qui sortira sur PlayStation VR2 pour la réalité virtuelle. Nous n’avons pas de date précise ici, seulement qu’elle sortira en hiver.

De plus, en poursuivant avec la franchise de Capcom, Sony annonce que Resident Evil 4: Separate Ways sera disponible sur PlayStation 4 et PlayStation 5 le 21 septembre prochain.

Avatar: Frontiers of Pandora

Le nouveau titre de l’univers Avatar, connu sous le nom de Frontiers of Pandora et se déroulant après les événements du premier film Avatar, a également fait son apparition en vidéo en montrant des détails et du gameplay. Sa date de sortie définie a été confirmée par Ubisoft pour le 7 décembre prochain, juste à temps pour que nous puissions devenir un Na’vi et explorer la frontière Ouest de Pandora pendant les vacances de Noël.

Ghostrunner II

Un autre jeu très attendu était Ghostrunner II, qui sortira sur PlayStation 5 le 26 octobre prochain, très bientôt.

Helldivers 2

Dans une longue bande-annonce, Helldivers 2 nous a montré un gameplay que nous pourrons essayer à partir du 8 février 2024 sur PlayStation 4 et PlayStation 5.

Marvel’s Spider-Man 2

Développé par Insomniac Games, c’était un autre jeu très attendu par tous les utilisateurs et Sony a tenu ses promesses. Au cours de l’événement, ils nous ont montré une nouvelle et longue bande-annonce qui sert à nous montrer le gameplay et les détails, en plus d’annoncer officiellement que le nouveau jeu basé sur Spider-Man sera disponible exclusivement sur PS5 à partir du 20 octobre prochain. Pour ce jour-là, vous avez rendez-vous à New York.

Tales of Arise: Beyond the Dawn

Dans ce cas, ce n’est pas une nouvelle sortie, mais un DLC appelé Beyond the Dawn qui sera disponible pour Tales of Arise à partir du 9 novembre prochain, dans seulement quelques semaines.

Honkai: Star Rail

Les créateurs du célèbre Genshin Impact apporteront leur nouvelle création Honkai: Star Rail sur PlayStation 5 dans quelques semaines, le 11 octobre prochain.

Foamstars

Un jeu de tir territorial de Square Enix comme Foamstars méritait également d’arriver dans l’univers PlayStation, donc début 2024 nous pourrons en profiter. Pour l’instant, cependant, la version bêta est disponible pour ceux qui veulent l’essayer.

Final Fantasy VII Rebirth

Et la plus grande apparition de ce State of Play est arrivée juste à la fin, avec la sortie de la nouvelle bande-annonce du très attendu Final Fantasy VII: Rebirth. Nous pouvons voir des cinématiques, du gameplay et de nombreux détails de ce remake de Final Fantasy VII qui vont nous mettre l’eau à la bouche, car nous devrons encore attendre jusqu’au 29 février 2024 pour jouer au jeu.

Nouveaux contrôleurs DualSense et nouvelles coques pour la PS5

En bonus et profitant d’une petite pause entre les jeux et les annonces, les personnes de Sony ont voulu nous montrer les nouveaux contrôleurs DualSense avec la finition métallique Deep Earth qui seront disponibles en trois couleurs : Volcanic Red, Cobalt Blue et Sterling Silver.

Évidemment, cette même finition pourra également être choisie pour la couverture de la console PS5.

