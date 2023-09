Ce Motorola offre une qualité haut de gamme à un prix moyen : il baisse de 170 euros dans cette couleur unique

Écran de 144 Hz, processeur puissant, système de caméra avancé et plus de 170 euros sur cet excellent Motorola.

Vous économisez plus de 170 euros en achetant ce smartphone Motorola de qualité.

Cela n’a pas fait beaucoup de vagues sur le marché, mais le Motorola edge 40 est l’un des meilleurs smartphones de milieu de gamme que vous pouvez acheter actuellement. En réalité, l’expérience qu’il offre se rapproche davantage de haut de gamme, avec des points forts tels qu’une performance puissante, un écran d’excellente qualité et un design exquis. Le meilleur, c’est que ce Motorola edge 40 est proposé à un prix imbattable en ce moment, car il est en baisse à 428 euros sur PcComponentes dans le beau modèle de couleur rouge.

Attention, son prix de vente recommandé est de 599 euros, vous économisez donc plus de 170 euros si vous profitez de l’occasion offerte par PcComponentes. Notez que le même modèle ne descend pas en dessous de 499 euros sur Amazon et MediaMarkt, il vous revient donc beaucoup plus cher dans ces stores. De plus, PcComponentes offre la livraison gratuite et rapide, vous aurez donc votre edge 40 comme nouveau téléphone personnel en quelques jours seulement.

Pour un peu plus de 400 euros, vous pouvez obtenir un smartphone de grande qualité dans tous les domaines. Avec ce smartphone Motorola, vous pouvez jouer aux meilleurs jeux, éditer des vidéos, discuter, prendre de bonnes photos et passer des heures sur les réseaux sociaux sans aucun problème. De plus, même s’il n’apparaît pas dans son nom, il dispose de la connectivité 5G pour une navigation à grande vitesse.

Achetez le Motorola edge 40 avec 170 euros de réduction

Nous avons déjà dit que le Motorola edge 40 offre une qualité dans tous ses domaines, et vous le constaterez dès que vous le sortirez de sa boîte. Il dispose en effet d’un design exquis, avec un dos en cuir vegan qui est très agréable au toucher. De plus, il est disponible dans une couleur rouge accrocheuse peu courante, vous ne passerez donc pas inaperçu avec votre nouveau téléphone. Nous ne pouvons pas ignorer que le terminal ne pèse que 167 grammes à peine, vous ne sentirez même pas que vous l’avez en main.

Sous le capot se cache le processeur MediaTek Dimensity 8020, qui se comporte de manière spectaculaire lors de l’exécution de n’importe quelle tâche. L’edge 40 est prêt à gérer des jeux exigeants, des applications de réseaux sociaux, des éditeurs vidéo et de nombreuses autres applications de manière fluide. En somme, ses performances sont comparables à celles d’un téléphone haut de gamme. De plus, il est accompagné de 8 Go de RAM et de 256 Go de stockage.

Le Motorola edge 40 est également un choix parfait si vous utilisez votre téléphone pour regarder du contenu multimédia. En effet, sa face avant est occupée par un imposant écran OLED de 6,55 pouces, d’une résolution Full HD+ (2400 x 1080 pixels), d’un taux de rafraîchissement de 144 Hz et d’une luminosité maximale de 1 200 nits. En pratique, les images sont excellentes grâce à leur netteté élevée, leur fluidité extrême et leur éclairage puissant.

Nous parlons ici d’un smartphone parfaitement capable de capturer des photos et des vidéos de qualité. À l’arrière, il dispose d’un appareil photo principal de 50 mégapixels, accompagné d’un ultra grand-angle de 13 mégapixels. De l’autre côté, à l’avant, il dispose d’un appareil photo de 32 mégapixels. Vous pourrez prendre des images nettes et avec une bonne reproduction des couleurs avec tous ces appareils.

➡️ Voir l’offre Motorola edge 40

En ce qui concerne l’autonomie, sa batterie de 4 400 mAh tient facilement toute la journée. De plus, elle se charge complètement en moins d’1 heure grâce à la charge rapide de 68W. Vous pouvez également utiliser un chargeur sans fil, car il prend en charge la charge sans fil de 15W. D’autres aspects jouent en faveur de l’achat de cet edge 40, tels que le capteur d’empreintes digitales sous l’écran, les 4 années de mises à jour de sécurité et sa résistance à l’eau.

➡️ Incroyable : Ces écouteurs Xiaomi sans fil sont à moins de 17€ !

En résumé, nous sommes sans aucun doute en présence de l’un des meilleurs smartphones Motorola que vous pouvez acheter. Avec lui, vous vous assurez une expérience de premier ordre pendant de nombreuses années, alors profitez de la réduction de plus de 170 euros et procurez-vous-le pour seulement 428 euros sur PcComponentes.

