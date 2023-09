De 719 à 639 euros: le nouveau Mac mini M2 propose une excellente offre sur Amazon

Amazon propose le puissant Mac mini avec le processeur M2 à un prix avantageux.

Un Mac mini avec le processeur M2, 8 Go de RAM et 256 Go de SSD

Au fil des années, Apple a élargi sa gamme de produits pour avoir un modèle adapté à chaque type d’utilisateur. Cela vaut pour les iPhone, les iPad et aussi les Mac. Dans la gamme Mac, nous avons des ordinateurs portables et des ordinateurs de bureau comme le Mac mini, qui est proposé à un bon prix sur Amazon dans sa version avec M2 qui pourrait être à vous pour seulement 639 euros. Une importante réduction par rapport au prix officiel dans l’Apple Store qui est de 719 euros.

Le Mac mini avec la puce M2 a été présenté il y a quelques mois seulement, mais avec cette réduction sur Amazon, vous pourriez l’obtenir pour presque 100 euros de moins. Un Mac mini avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage SSD qui vous offrira une grande puissance grâce à la nouvelle puce Apple Silicon M2.

Mac mini M2

Si vous cherchiez un nouveau Mac mini, c’est votre chance

Avec une puce M2 qui le rend plus rapide que les versions précédentes, 8 Go de RAM et 256 Go de SSD, ce Mac mini est un candidat sérieux pour n’importe quel bureau. L’avantage d’avoir un Mac mini est sa polyvalence. Vous pouvez lui connecter l’écran externe de votre choix, la puissance est assurée par cet ordinateur de bureau.

Pour être plus précis, cette puissante machine dispose d’un chip Apple Silicon M2 avec un processeur 8 cœurs et un GPU 10 cœurs, elle est donc très bien équipée. Une combinaison qui fera voler ce Mac tout en offrant des performances excellentes pour toutes sortes de tâches quotidiennes, qu’elles soient personnelles ou professionnelles. Comme nous l’avons dit, il dispose de 8 Go de mémoire RAM unifiée, ainsi que de 256 Go de stockage SSD.

Mais la puissance de ce Mac mini grâce au processeur M2 n’est pas la seule chose qui le distingue. Il se distingue également par sa grande polyvalence. Une polyvalence procurée par sa grande variété de ports tels que deux ports USB-A, une prise casque 3,5 mm, un port HDMI, un port Ethernet et deux ports Thunderbolt 4. Comme vous pouvez le voir, il est bien équipé. Bien sûr, il peut être connecté à n’importe quel écran externe.

Mac mini M2

Grâce à sa grande polyvalence et puissance grâce au processeur M2, le Mac mini M2 est un excellent choix si vous cherchez un ordinateur de bureau. De plus, vous bénéficierez de la garantie qu’il sera équipé de la dernière version de macOS comme macOS Sonoma pendant de nombreuses années et d’une intégration parfaite avec tout l’écosystème Apple. Et n’oubliez pas, pour seulement 639 euros si vous profitez de cette offre d’Amazon.

