Il reste peu d’unités de ce Xiaomi premium avec 256 Go et Android 13 pour seulement 364 euros.

Il est incroyable qu’un téléphone aussi bien construit coûte si peu, en plus de l’ajout de la double caméra frontale.

Ce Xiaomi 13 Lite est une œuvre d’ingénierie magnifique avec un prix très abordable et un écran Oled brutal.

Si vous recherchez un smartphone avec un design exquis, un excellent appareil photo (des deux côtés) et une mémoire à revendre, le Xiaomi 13 Lite 5G est ma recommandation, car il est actuellement en promotion. Il ne reste que quelques unités de la version 8/256 Go dans les trois couleurs sur AliExpress pour 364,90 euros, ou vous pouvez également l’acheter sur Amazon pour 385 euros en noir uniquement.

Les deux offres sont avec livraison gratuite depuis la France avec toutes les garanties européennes. C’est un téléphone qui est livré avec Android 13 déjà mis à jour, qui peut recevoir de nouvelles mises à jour du système au cours des trois prochaines années et qui possède l’un des plus beaux designs du milieu de gamme sous Android.

Dans le catalogue des téléphones bon marché de Xiaomi, ce 13 Lite 5G se distingue par ses meilleurs matériaux de construction et, en main, il se sent très haut de gamme au quotidien. Il a un design très fin (7,2 mm d’épaisseur) et léger avec seulement 171 grammes. Il est fabriqué en polycarbonate et en verre avec une grande résistance à l’abrasion et aux rayures.

À l’avant, nous trouvons un magnifique écran Oled de 6,55″ Full HD+ avec un taux de rafraîchissement variable de 1 à 120 Hz. C’est un écran très bon pour le prix auquel nous sommes confrontés, mais nous ne devons pas oublier que ce Xiaomi 13 Lite 5G a commencé sa carrière sur le marché à 549,99 euros. L’écran est compatible avec HDR10+ et Dolby Vision, il est protégé par Gorilla Glass 5 et a une puissance lumineuse maximale de 1000 nits.

Sous le capot de ce Xiaomi « Lite », nous trouvons un puissant et innovant processeur Snapdragon 7 Gen 1 de Qualcomm. C’est l’un des plus puissants de la gamme moyenne avec près de 700 000 points sur Antutu. Cette unité est livrée avec 8 Go de RAM LPDDR4X, 256 Go de stockage UFS 2.2 et la puce graphique Adreno 644. Ses performances sont exceptionnelles dans toutes les tâches.

Sa section photographique se distingue des deux côtés. À l’arrière, nous avons un triple appareil photo dirigé par un capteur Sony IMX766 de 50 MP f/1,8, suivi d’un objectif grand-angle de 8 MP et d’une lentille macro. Les vidéos en 4K à 60 fps seront incroyables. À l’avant, nous trouvons une double lentille Samsung de 32 et 8 MP capable de prendre des photos avec d’impressionnants effets bokeh, que ce soit pour les portraits ou pour d’autres prises de vue. De plus, il dispose d’un double flash frontal, quelque chose d’inédit.

Malgré sa finesse, il intègre une batterie de 4500 mAh capable de nous offrir une autonomie d’environ deux jours. Sa charge est rapide jusqu’à 67 W, ce qui permet une charge complète en moins de 40 minutes. Enfin, sa connectivité est très complète : 5G, NFC, WiFi 6, Bluetooth 5.2, Dual SIM, GPS et infrarouges.

