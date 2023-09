Les meilleurs smartphones à moins de 150 $ – Septembre 2023.

Alors que la chaleur estivale commence à s’estomper, c’est peut-être le moment idéal pour vous offrir un nouveau téléphone. Mais vous n’avez pas besoin de vous ruiner pour obtenir un appareil décent. Voici nos choix pour les 5 meilleurs smartphones à moins de 150 $ ; continuez à lire !

Meilleurs smartphones à moins de 150 $

1. POCO M5S

Commençons par le POCO M5S, une excellente option pour ceux qui recherchent un smartphone doté de nombreuses fonctionnalités à un prix abordable. Il est alimenté par le processeur MediaTek Helio G95, qui peut gérer les jeux et le multitâche en toute simplicité. Il dispose de 4 Go ou 6 Go de RAM et jusqu’à 128 Go de stockage, pouvant être étendu avec une carte microSD.

Le smartphone dispose d’un écran AMOLED FHD+ de 6,43 pouces avec une encoche qui abrite la caméra frontale de 13 MP. À l’arrière, il est équipé d’une configuration de quadruple caméra comprenant un appareil photo principal de 64 MP, un appareil photo ultra grand-angle de 8 MP, un appareil photo macro de 2 MP et un appareil photo de profondeur de 2 MP.

Le POCO M5S est équipé d’une énorme batterie de 5000 mAh compatible avec la charge rapide 33W, ce qui permet de charger le téléphone en moins d’une heure. Le smartphone dispose également de la technologie NFC, d’un émetteur infrarouge, de haut-parleurs doubles et d’une prise audio 3,5 mm.

2. Redmi 12

Un autre excellent smartphone dans cette gamme de prix est le Redmi 12. Cet appareil est doté du processeur MediaTek Helio G88, qui offre des performances fluides avec 4 Go, 8 Go ou 12 Go de RAM et 128 Go ou 256 Go de stockage.

Le Redmi 12 dispose également d’un superbe écran IPS LCD de 6,79 pouces avec une résolution Full HD+, un taux de rafraîchissement de 90 Hz et une luminosité maximale de 550 nits.

Pour les amateurs de photographie, le Redmi 12 propose une configuration de triple caméra à l’arrière, composée d’un appareil photo principal de 50 MP, d’un appareil photo grand-angle de 8 MP et d’un appareil photo macro de 2 MP.

Le Redmi 12 dispose d’une batterie de 5000 mAh qui prend en charge la charge rapide 18W. Il est également équipé de la technologie NFC, d’une prise casque 3,5 mm et d’un émetteur infrarouge.

3. Motorola Moto G1

Le Motorola Moto G14 est un excellent choix pour ceux qui recherchent un téléphone rapide et abordable. Le smartphone fonctionne avec le processeur Unisoc Tiger T616, qui offre des performances fluides avec 4 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Le téléphone est doté d’un écran LCD de 6,5 pouces avec une résolution HD+ et une encoche qui abrite un appareil photo selfie de 8 MP. À l’arrière, on trouve un appareil photo principal de 50 MP, ainsi qu’un appareil photo macro de 2 MP.

Le Motorola Moto G14 dispose d’une grande batterie de 5000 mAh qui prend en charge la charge rapide 15W. Parmi les autres fonctionnalités, citons la prise jack 3,5 mm et la radio FM.

4. realme C51

Avec le processeur Unisoc Tiger T612, le realme C51 est également un bon choix dans sa gamme de prix. Le processeur est associé à 6 Go de RAM et 128 Go de stockage pour des performances fluides.

Le téléphone dispose d’un grand écran de 6,74 pouces avec une résolution HD+ et un taux de rafraîchissement de 90 Hz pour une expérience de visionnage exceptionnelle. Il est également fourni avec une configuration de double caméra à l’arrière, composée d’un appareil photo principal de 50 MP et d’un appareil photo de profondeur de 0,8 MP. La caméra selfie est un capteur de 5 MP pour capturer vos moments.

Le realme C51 dispose d’une batterie de 5000 mAh qui peut être chargée rapidement avec le chargeur 33W. Il dispose également d’un scanner d’empreintes digitales pour la sécurité et d’une prise audio 3,5 mm pour plus de commodité.

5. Cubot Note 50

Enfin, le Cubot Note 50 est un smartphone qui offre beaucoup de valeur pour sa gamme de prix. Il fonctionne avec un processeur Unisoc Tiger T606, qui est associé à 8 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Le téléphone dispose d’un écran IPS LCD de 6,56 pouces avec une résolution HD+ et une encoche qui abrite une caméra de 8 MP pour les selfies. La caméra arrière est composée d’un capteur principal de 50 MP et d’un capteur macro de 2 MP.

La batterie du Cubot Note 50 est impressionnante, avec une capacité de 5200 mAh qui peut être chargée rapidement avec le chargeur 18W. Le téléphone dispose également de fonctionnalités supplémentaires telles que NFC, un émetteur infrarouge, des haut-parleurs doubles et un scanner d’empreintes digitales monté sur le côté.

