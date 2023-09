Cette souris de jeu Logitech est l’une des meilleures et est maintenant vendue à moins de 100 euros

La souris de jeu actuellement en promotion sur Amazon est la Logitech G Pro X Superlight, l’une des meilleures sur le marché.

La souris de jeu Logitech G Pro X Superlight bénéficie d’une réduction de 42%

Que ce soit pour travailler ou étudier de la meilleure façon possible, une bonne souris est toujours nécessaire, tout comme c’est aussi un outil très important pour profiter d’une passion aussi excitante que les jeux vidéo. Et à cet égard, nous avons entre nos mains l’un des meilleurs de Logitech que nous pouvons actuellement trouver sur le marché, et en plus, elle est maintenant en promotion sur Amazon.

En particulier, nous parlons de la Logitech G Pro X Superlight, une souris de jeu sans fil qui a généralement un prix de 165 euros, à la fois sur Amazon et sur son site web officiel, où elle dispose également d’une offre, bien que celle-ci ne soit pas aussi intéressante que celle que nous pouvons trouver sur Amazon (bien que vous puissiez également la trouver sur PcComponentes), où elle a reçu une évaluation de 4,7 étoiles en tant que produit.

Logitech G Pro X Superlight

La souris de jeu Logitech G Pro X Superlight bénéficie d’une réduction de 42% sur Amazon

Comme nous l’avons dit, le prix habituel de cette souris est de 165 euros et, en plus, elle bénéficie d’une réduction de 40%, ce qui entraîne une baisse de 70 euros. Ainsi, vous pouvez maintenant obtenir la Logitech G Pro X Superlight pour 94,90 euros sur Amazon grâce à cette offre alléchante, une offre qui concerne ses trois couleurs disponibles dans ce store. De plus, n’oubliez pas que vous pouvez bénéficier de livraison gratuite et rapide si vous êtes client Amazon Prime.

La Logitech G Pro X Superlight est, comme nous l’avons dit, l’une des meilleures souris de jeu sans fil du marché et elle est une version plus légère de la classique G Pro, pesant 63 grammes de moins que celle-ci. Malgré le fait qu’il s’agisse d’une souris de jeu, elle peut être utilisée pour tout type de tâche, que ce soit professionnel ou d’étude, car elle n’offre pas de grandes complications ni de fonctionnalités complexes lors de son utilisation sur notre PC. Celle-ci, qui fait partie de la gamme Lightspeed de Logitech, nous offre un temps de réponse plus que satisfaisant, avec 1 ms grâce à son capteur Hero 25K.

Si nous avons affaire à l’une des meilleures souris du marché, on peut presque dire que c’est l’une des meilleures de la marque, surtout si vous prévoyez de l’utiliser intensivement et de manière exigeante. Avec celle-ci, nous avons 25600 DPI et 400 IPS. De plus, cette Logitech G Pro X Superlight dispose de 5 boutons programmables, de pads de glissement à faible friction, ce qui lui permet de se déplacer rapidement et avec précision.

Logitech G Pro X Superlight

Ayant dit tout cela, il ne reste plus qu’à rappeler que cette souris de jeu Logitech G Pro X Superlight est maintenant disponible au prix de 94,90 euros sur Amazon grâce à l’offre que nous vous avons présentée dans cet article.

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services pouvant intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission. Rejoignez les BONS PLANS de NETCOST pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :