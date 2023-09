Tout ce que Nintendo a présenté dans le Nintendo Direct

Tous les nouveaux jeux et nouveautés du Nintendo Direct.

C’est ce que le Nintendo Direct nous a apporté

Le Nintendo Direct est rempli de jeux géniaux pour ravir les joueurs. Comme il se doit, il n’a pas déçu. Entre 2023 et 2024, nous pourrons profiter de nouveaux jeux Mario, des remakes de Lara Croft (la trilogie originale), la suite de Detective Pikachu et bien d’autres. Nous vous présentons maintenant toutes les nouveautés.

Mario et ses amis ne pouvaient pas manquer

Le plombier le plus célèbre du monde ne pouvait pas manquer le rendez-vous. Non seulement il a annoncé un jeu à lui où il partage la vedette avec Donkey Kong, mais il a également annoncé un jeu de rôle à part entière, à la manière de Paper Mario, et un autre jeu avec la princesse Peach en vedette.

Mario vs Donkey Kong revient sur les consoles Nintendo avec un nouveau jeu de plateforme où deux des personnages les plus importants de la franchise s’affronteront à nouveau. Les énigmes, les défis et les duels de ce jeu promettent d’être à la hauteur. Il s’agit d’un remake du jeu Game Boy Advance pour Nintendo Switch qui sortira le 16 février 2024.

Ces jouets ont une durée de vie encore longue ! Récupérez les Minimarios volés dans cette version mise à jour du classique de la Game Boy Advance pour #NintendoSwitch. Mario vs. Donkey Kong sortira le 16 février 2024 ! #NintendoDirect pic.twitter.com/IrNOzS7Hs0 — Nintendo España (@NintendoES) 14 septembre 2023

D’un autre côté, nous avons Super Mario RPG, qui sera un jeu de rôle au tour par tour, loin de ce à quoi Mario nous a habitués, bien que nous l’ayons déjà vu à d’autres occasions. Il sortira sur Nintendo Switch le 17 novembre.

En revanche, Princess Peach: Showtime sera une aventure solo de l’emblématique princesse, qui utilisera ses compétences en fonction de l’environnement dans lequel elle se trouve. Par exemple, en faisant des enquêtes dans un musée pour récupérer des objets volés, ou en se battant comme une épéiste lorsqu’elle doit affronter les méchants qui essaient de l’arrêter.

La princesse Peach jouera les rôles d’épéiste, de pâtissière, de maître de kung-fu, de détective et bien d’autres encore lorsque Princess Peach: Showtime! sortira sur #NintendoSwitch le 22 mars 2024. #NintendoDirect pic.twitter.com/DFPHjON9YJ — Nintendo España (@NintendoES) 14 septembre 2023

N’oublions pas non plus de mentionner Lugi’s Mansion 2 HD qui arrive sur Nintendo Switch. À l’été 2024, nous pourrons à nouveau chasser des fantômes. Ce sera une version HD de l’original, où nous contrôlerons à nouveau le frère de Mario dans sa lutte contre les fantômes les plus perturbateurs.

Il est temps de sortir le Nemesis ! Revenez à la Vallée des Ombres dans Luigi’s Mansion 2 HD, qui fera peur sur #NintendoSwitch à l’été 2024. #NintendoDirect pic.twitter.com/FFaIlvZVXx — Nintendo España (@NintendoES) 14 septembre 2023

Detective Pikachu: Le Retour

La suite du jeu lancé sur Nintendo Switch fait son apparition. Le 6 octobre, nous pourrons jouer à nouveau en tant que Pikachu dans ses aventures, toujours avec une touche d’humour.

Tomb Raider I-III avec Lara Croft

Les jeux mettant en scène l’héroïne seront jouables sur Nintendo Switch. La trilogie originale arrivera sur la console de Nintendo dans une version mise à jour.

F-Zero arrive sur Nintendo Switch

Il y avait beaucoup d’attentes concernant le retour de la franchise de courses F-Zero. Elle est effectivement de retour, mais pas sous la forme d’un nouveau jeu original, mais comme un portage du titre original. Il s’agit de la version Super NES légèrement modifiée pour une meilleure netteté dans les courses.

Affrontez les circuits classiques avec les vaisseaux de la version originale de #SuperNES et battez 98 adversaires dans #FZERO99, disponible exclusivement pour les abonnés de #NintendoSwitchOnline à la fin du #NintendoDirect d’aujourd’hui ! pic.twitter.com/AomvHj6RyO — Nintendo España (@NintendoES) 14 septembre 2023

D’autres jeux et nouveautés intéressantes

Super Crazy Rhythm Castle (14 novembre)

SpyxAnya: Operation Memories (2024)

Another Code: Recollection

SaGa Emerald Beyond

Wartales

Trombone Champ

Contra: Operation Galuga (début 2024)

Unicorn Overlord (mars 2024)

Contra: Operation Galuga (début 2024)

Unicorn Overlord (8 mars 2024)

Song of Nunu: A League of Legends Story (11 novembre)

Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes (23 avril 2024)

Wargroove 2 (5 octobre)

Dave the Diver (26 octobre)

WarioWare: Move it! (3 novembre)

Mario Kart 8 Deluxe en version physique (6 octobre)

Nouveaux niveaux d’Among Us

Paper Mario: la Puerta Milenaria (2024)

Amiibos

La société japonaise a également annoncé l’arrivée de nouveaux Amiibos. Il s’agira plus précisément de Zelda et Ganon, pour Breath of the Wild 2; Mio, pour Xenoblade Chronicle 3; et Sora, pour Smash Bros Ultimate.



Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :