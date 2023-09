Une des meilleures smart TVs de Xiaomi chute de 150 euros jusqu’à épuisement des stocks

Installe un panneau QLED de Samsung et intègre le système Google pour les téléviseurs.

Ce Xiaomi TV Q2 possède l’un des meilleurs panneaux jamais montés par le fabricant chinois sur tous ses téléviseurs.

Si vous cherchez à avoir une bonne télévision avec une excellente luminosité et un système d’exploitation complet et très personnalisable, je vous recommande cette offre sur l’une des meilleures smart TVs de Xiaomi. Il s’agit du Xiaomi TV Q2 de 55 pouces qui est maintenant à 699 549 euros sur PcComponentes et sur le site officiel pour une durée limitée.

C’est un téléviseur chargé de nouveautés, c’est la dernière famille de téléviseurs lancée par Xiaomi. En utilisant la technologie QLED de Samsung, il dispose d’une luminosité supérieure aux LCD classiques que Xiaomi utilise généralement sur ses téléviseurs. Il est également compatible avec les meilleurs formats d’image et de son et dispose d’un système de haut-parleurs amélioré. Les autres modèles de 50 et 65″ ont également des réductions alléchantes.

Xiaomi TV Q2 (55″)

Obtenez une grande télévision QLED de Xiaomi avec 150 euros de réduction

Xiaomi utilise généralement la technologie LCD la plus basique pour ses téléviseurs, mais il a une famille de smart TVs (la famille Q) qui monte des panneaux QLED de Samsung. Ce sont sans aucun doute ceux qui ont donné les meilleurs résultats et critiques à la marque chinoise ces dernières années.

Ce modèle est équipé d’un panneau QLED de 55″ avec une luminosité maximale allant jusqu’à 1000 nits, comme d’autres modèles Samsung haut de gamme, et d’une résolution 4K. Il est compatible avec tous les contenus en HDR10+, Dolby Vision et utilise la technologie HLG pour donner une nouvelle vie aux scènes les plus sombres des films et des séries.

Cette fois-ci, Xiaomi a voulu faire évoluer son système audio intégré dans les smart TVs. Dans ce cas, il intègre deux haut-parleurs de 15 W RMS chacun capables de générer un système audio virtuel 4.2 canaux. Ils offrent un son très riche en aigus et puissant en basses. Les haut-parleurs sont compatibles avec Dolby Audio et DTS X, des codecs de son surround de pointe.

À l’arrière, nous avons plusieurs ports pour connecter votre téléviseur à d’autres appareils tels que des lecteurs Blu-ray, des décodeurs, des Android TV Box ou des sticks TV, entre autres. Nous avons 3 HDMI (dont un en version 2.1), 2 USB-A 2.0, une sortie optique pour le son numérique, une prise jack 3,5 mm et une entrée Ethernet RJ45. Du côté sans fil, il dispose du WiFi 5 et du Bluetooth 5.0.

Ce téléviseur fonctionne avec Android TV sous la surcouche de personnalisation Google TV. C’est un système très facile à utiliser et hautement personnalisable. Avec ce système, il dispose de Google Assistant de base et de la compatibilité avec Alexa. À partir de la télécommande, vous pouvez utiliser des commandes vocales pour rechercher des applications dans le store d’applications ou trouver du contenu sur les plateformes de streaming.

Xiaomi TV Q2 (55″)

C’est l’un des meilleurs smart TVs pour environ 500 euros en ce moment, l’un des plus recommandés sans aucun doute. Il dispose d’une mémoire interne de 16 Go pour stocker toutes sortes d’applications sans problème, d’une mémoire RAM de 2 Go pour une fluidité remarquable, et il bénéficie de l’aide de son processeur MadiaTek MT9611 à quatre cœurs qui fonctionne à merveille.

