HUAWEI Watch GT 4 : design élégant, nouvelles fonctions de santé et de remise en forme, autonomie de deux semaines

Voici tout ce que vous devez savoir sur la HUAWEI Watch GT 4, la nouvelle montre connectée haut de gamme de la marque chinoise.

La HUAWEI Watch GT 4 avec sa nouvelle et exclusive sangle en nylon de couleur verte

En plus des appareils mobiles offrant un bon rapport qualité-prix, HUAWEI propose également un catalogue très large de montres intelligentes sans WearOS. Après avoir récemment présenté les Huawei Watch 4 et Watch 4 Pro, la marque chinoise vient de lancer sur le marché la version la plus modérée de sa nouvelle génération de montres connectées haut de gamme, la HUAWEI Watch GT 4, qui vise à devenir l’une des montres connectées les plus vendues de l’année.

La HUAWEI Watch GT 4 est une montre intelligente qui se distingue par un design élégant qui lui donne l’apparence d’une montre traditionnelle, avec de nouvelles fonctionnalités de fitness et de santé qui nous aident à prendre soin de nous et avec une autonomie qui nous permet d’utiliser la montre pendant deux semaines sans la recharger.

HUAWEI Watch GT 4 : toutes les informations

Caractéristiques Dimensions 46 mm : 46 x 46 x 10,9 mm – 48 grammes

41 mm : 41,3 x 41,3 x 9,8 mm – 37 grammes Écran 46 mm : écran AMOLED circulaire de 1,43 pouces, 466 x 466 pixels, 326 ppp

41 mm : écran de 1,32 pouces, 466 x 466 pixels, 352 ppp Matériaux Lunette métallique + corps en acier inoxydable, boîtier arrière en plastique Bracelets 46 mm : 22 mm

41 mm :18 mm Système d’exploitation HarmonyOS 4.0 Résistance à l’eau IP68, 5 ATM Batterie 46 mm : 524 mAh, jusqu’à 14 jours d’autonomie

41 mm : 323 mAh, jusqu’à 7 jours d’autonomie Autres Moteur de vibration linéaire

Microphone

Haut-parleur Connectivité Bluetooth 5.2 BLE

La première chose qui attire l’attention sur la HUAWEI Watch GT 4 est son design, car la marque chinoise a souhaité distinguer ce modèle des précédents en lui donnant une série d’éléments esthétiques qui en font l’une des montres connectées les plus belles que nous ayons vues et qui lui donnent l’apparence d’une montre traditionnelle.

En réalité, HUAWEI a lancé deux versions différentes de la Watch GT 4 : une première, plus décontractée, avec une couronne octogonale de 46 millimètres et un aspect plus robuste, et une deuxième, plus élégante et formelle, avec une couronne circulaire de 41 millimètres et un design plus stylisé et élégant.

En ce qui concerne ses spécifications, le modèle de 46 millimètres est équipé d’un écran AMOLED circulaire de 1,43 pouces avec une résolution de 466 x 466 pixels, tandis que la version de 41 millimètres réduit la taille de l’écran à 1,36 pouces, mais sans perdre en résolution.

De plus, HUAWEI a fait un pas en avant dans la gestion de la santé avec la Watch GT 4, car cette nouvelle montre connectée dispose de trois nouvelles fonctionnalités de santé vraiment intéressantes : TruSeen 5.5+, TruSleep 3.0 et Gestion du cycle menstruel 3.0. La première, TruSeen 5.5+, repose sur une nouvelle technologie de surveillance cardiaque qui vous offre une lecture de la santé de votre cœur plus précise de 30 %, même lorsque vous pratiquez des activités physiques telles que la course à pied ou la corde à sauter, ou encore dans des environnements à basse température.

TruSleep 3.0 est une nouvelle fonction de suivi du sommeil qui vous offre des informations plus détaillées sur vos cycles de sommeil et vous aide à améliorer vos habitudes de sommeil. De plus, TruSleep 3.0 intègre la fonctionnalité de conscience de la respiration pendant le sommeil, qui analyse les irrégularités respiratoires pendant le sommeil et vous fournit des détails précis sur votre santé respiratoire.

Enfin, la HUAWEI Watch GT 4 dispose d’une version améliorée de sa gestion du cycle menstruel qui analyse et apprend intelligemment les indicateurs physiologiques de l’utilisatrice tels que la fréquence cardiaque pendant le sommeil, la température corporelle, la fréquence respiratoire, etc., afin de prédire les périodes menstruelles, ce qui permet d’obtenir une augmentation de la précision de la prédiction de 15 %.

Mais ce n’est pas tout, car la HUAWEI Watch GT 4 dispose également de trois nouvelles fonctionnalités axées sur le fitness :

Des anneaux d’activité améliorés qui vous montrent les statistiques quotidiennes de remise en forme (calories brûlées, durée de l’exercice et activité debout) en un coup d’œil

Stay Fit, une application de gestion des calories qui utilise les données de santé en temps réel pour aider les utilisateurs à gérer leur apport calorique et à perdre du poids

Un nouveau suivi GNSS haute précision à double bande et cinq systèmes qui améliore la précision du positionnement de 30 % par rapport aux versions précédentes, même lorsque vous courez dans des villes avec de grands immeubles qui pourraient obstruer la réception du signal

Tout comme les modèles précédents de la HUAWEI Watch, cette nouvelle montre intelligente de la marque chinoise se distingue également par sa grande autonomie, la version de 41 millimètres étant équipée d’une batterie de 323 mAh qui promet jusqu’à 7 jours d’autonomie, tandis que la variante de 46 millimètres opte pour une batterie de 524 mAh qui double l’autonomie de la version précédente, atteignant 14 jours d’utilisation continue.

En ce qui concerne le reste des fonctionnalités de la HUAWEI Watch GT 4, il convient de mentionner qu’elle est dotée de Bluetooth 5.2 pour la connecter à la fois à un iPhone et à un Android, d’une résistance à l’eau et à la poussière IP68 qui vous permet de l’immerger jusqu’à 50 mètres de profondeur, d’un microphone et d’un haut-parleur pour répondre aux appels depuis la montre, et de HarmonyOS 4.0 en tant que système d’exploitation.

HUAWEI Watch GT 4 : disponibilité et prix

La HUAWEI Watch GT 4 est d’ores et déjà disponible à l’achat dès aujourd’hui sur la boutique officielle de Huawei aux prix suivants :

HUAWEI Watch GT 4 41 mm Blanc (bracelet en cuir) : 249,90 euros

HUAWEI Watch GT 4 41 mm Or clair : 299,90 euros

HUAWEI Watch GT 4 41 mm Argent : 399,90 euros

HUAWEI Watch GT 4 46 mm Noir : 249,90 euros

HUAWEI Watch GT 4 46 mm Marron (bracelet en cuir) : 269,90 euros

HUAWEI Watch GT 4 46 mm Vert (bracelet en nylon) : 269,90 euros

HUAWEI Watch GT 4 46 mm Acier (bracelet métallique) : 369,90 euros

De plus, si vous achetez l’une des versions de la HUAWEI Watch GT 4 avant le 15 octobre prochain, vous recevrez gratuitement des écouteurs HUAWEI FreeBuds SE 2 et une année supplémentaire de HUAWEI Care pour protéger votre montre pendant une plus longue période.

