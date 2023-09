Un des meilleurs jeux de survie du Play Store peut être téléchargé gratuitement pendant quelques heures

Si vous vous dépêchez, vous pouvez obtenir Vive o muere Survie Pro, l’un des meilleurs jeux de survie pour Android, sans dépenser un centime.

Vive o muere Survie Pro est gratuit pour une durée limitée, profitez-en !

Le Google Play Store dispose d’un catalogue réellement étendu de jeux, gratuits et payants, mais de temps en temps, les développeurs de ces derniers nous offrent certaines de leurs créations gratuitement, pour une durée limitée, afin que nous puissions les essayer sans engagement et être encouragés à effectuer des achats dans le jeu, où les créateurs réalisent les plus grands bénéfices.

Aujourd’hui est l’un de ces jours, car nous allons vous expliquer comment vous pouvez obtenir l’un des meilleurs jeux de survie de Google Play totalement gratuitement, mais vous devrez vous dépêcher car dans quelques heures, ce magnifique jeu retrouvera son prix habituel.

Vive o muere Survie Pro peut être téléchargé gratuitement pour une durée limitée

Le jeu dont nous allons parler aujourd’hui est Vive o muere Survie Pro, un titre qui compte déjà plus de 5 millions de téléchargements et qui a une évaluation de 4,2 sur 5 sur le Google Play Store, basée sur plus de 90 000 avis d’utilisateurs.

Ce jeu se déroule dans un monde apocalyptique où une arme biologique a tué des millions de personnes et en a transformé d’autres en zombies, mais il reste encore des survivants et vous en faites partie. Votre mission est donc de survivre à cet apocalypse et pour cela, vous devrez obtenir des ressources pour construire votre refuge et fabriquer des armes et mécanismes de blindage afin de vaincre tous les zombies qui se présentent à vous.

Un avantage de ce jeu est que, au fur et à mesure que vous jouez, vous pouvez améliorer certaines compétences telles que l’intelligence, la vitesse ou la capacité de construire des abris plus sûrs et des armes plus puissantes.

Normalement, Vive o muere Survie Pro est vendu au prix de 1,19 euro, mais pendant les prochaines heures, vous pouvez le télécharger gratuitement. Ce jeu est compatible avec tout appareil Android 5.1 et versions ultérieures et propose une gamme d’achats intégrés allant de 1,19 euro à 144,99 euros, qui vous permettront de progresser plus rapidement.

Google Play | Vive o muere Survie Pro (Gratuit 1,19 euro

