Voici les jeux qui arrivent sur PS Plus Extra et Premium au mois de septembre 2023.

Jeux comme NieR Replicant, 13 Sentinels: Aegis Rim ou Sid Meier’s Civilization VI, entre autres, sont ceux qui arrivent à PS Plus Extra et Premium ce mois-ci.

Comme chaque mois, les principaux services d’abonnement dans le monde des jeux vidéo nous présentent leurs nouveautés, c’est-à-dire les nouveaux jeux qui sont ajoutés à leur catalogue respectif. Par exemple, en début de mois, nous avons découvert les nouvelles additions de Xbox Game Pass, qui ajouteront également plus de titres au service à mi-mois, et de PS Plus Essential. Dans le cas du service de Sony, nous pouvons également trouver les niveaux de PS Plus Extra et Premium, deux niveaux qui ont également annoncé leurs nouveautés pour ce mois de septembre 2023.

Exactement, quelques heures avant l’annonce d’un nouvel État des lieux par PlayStation, Sony a déjà révélé les jeux qui arriveront en septembre à PS Plus Extra et Premium, bien qu’ils ne soient pas disponibles dans le service avant quelques jours. Cette fois-ci, un total de 20 titres sont ajoutés aux deux niveaux. Rappelez-vous que les utilisateurs Premium peuvent accéder à tous les avantages d’Extra et d’Essential, ainsi qu’à certains titres classiques supplémentaires ; tandis que les utilisateurs d’Extra peuvent également profiter de tout ce qui est offert par Essential (ces derniers n’ont accès qu’aux avantages de ce niveau de PS Plus).

Comme nous l’avons dit, 20 jeux ont été annoncés pour PS Plus Extra et Premium en septembre, et ils seront tous disponibles dès le 19 de ce mois, vous n’aurez donc pas à attendre longtemps pour les télécharger sur votre console PlayStation 5, plusieurs des titres pourront également être joués depuis la PS4, comme d’habitude. Il convient de mentionner que PS Plus Extra recevra 16 jeux et PS Plus Premium en recevra 4, bien que les utilisateurs de ce niveau puissent profiter des jeux d’Extra. Maintenant, voyons quels sont les titres qui arrivent dans ce service de niveau Extra :

NieR Replicant ver.1.22474487139… | PS4

13 Sentinels: Aegis Rim | PS4

Sid Meier’s Civilization VI | PS4

Star Ocean The Divine Force | PS4, PS5

Sniper Ghost Warrior Contracts 2 | PS4, PS5

Odin Sphere Leifthrasir | PS4

Unpacking | PS4, PS5

Planet Coaster: Console Edition | PS4, PS5

This War of Mine: Final Cut | PS5

Cloudpunk | PS4, PS5

Contra: Rogue Corps | PS4

Tails Noir | PS4, PS5

Call of the Sea | PS4, PS5

West of Dead | PS4

Star Ocean: Integrity and Faithlessness | PS4

PAW Patrol The Movie: Adventure City Calls | PS4, PS5

Une fois ces nouvelles additions de PS Plus Extra détaillées, parlons maintenant des jeux qui n’arrivent que sur PS Plus Premium en ce mois de septembre. Les titres sont les suivants :

Star Ocean First Departure R | PS4

Star Ocean: Till the End of Time | PS4

Star Ocean: The Last Hope – 4K & FHD Remaster | PS4

Dragon’s Crown Pro | PS4



