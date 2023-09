De 150 à 95 euros : cet aspirateur sans fil de 400 W de puissance dégringole à son prix minimum.

Vous aurez toujours cet aspirateur à portée de main et vous garderez votre sol impeccable chaque jour et sans effort.

L’aspirateur Ultenic U10 Pro est puissant, est livré avec plusieurs accessoires et dispose d’un filtre qui purifie l’air de la maison.

Dès que nous avons notre robot aspirateur à la maison, il nous manque un élément pour le compléter : l’aspirateur sans fil. Aujourd’hui, j’ai une excellente recommandation sous forme de super offre. Il s’agit du Ultenic U10 Pro, dont nous avons déjà parlé précédemment, un aspirateur sans fil de type balai avec une grande puissance d’aspiration, plusieurs modes et très léger.

Aujourd’hui, il peut être à vous pour seulement 169,99 95 euros sur Amazon, alors qu’il coûte 127,99 euros sur le site officiel. La marque Ultenic se débarrasse de ce modèle car elle vient de présenter récemment la 12ème génération de son aspirateur phare. Vous pouvez également opter pour le Ultenic U11 Pro pour seulement 100 euros.

Obtenez un bon aspirateur sans fil pour la maison en promotion

Un des principaux avantages de cet aspirateur est qu’il intègre un moteur de 400 W de puissance capable de générer une aspiration allant jusqu’à 30 000 PA. C’est dix fois plus que n’importe quel robot aspirateur que vous connaissez. Grâce au moteur sans balais, il peut fournir une vitesse plus élevée. Vous pourrez choisir entre deux modes d’aspiration en fonction de la puissance utilisée.

La batterie intégrée, mais amovible, se charge entièrement en 4 heures sur la base de charge fournie. Elle a une autonomie de nettoyage pouvant atteindre 40 minutes en mode standard et 15 minutes en mode turbo. Vous pouvez choisir de placer la base sur le mur et suspendre l’aspirateur après chaque utilisation pour qu’il soit toujours chargé, ou bien retirer la batterie et la charger dans un endroit séparé.

Le tube principal a une longueur fixe, la grande brosse principale permet une rotation de 180 degrés pour s’adapter à n’importe quel coin ou meuble, et dispose de LED blanches à l’extrémité pour éclairer les zones sombres comme sous un canapé. Deux accessoires supplémentaires sont inclus : une brosse fine et un tube étroit pour atteindre tous les coins et passer un coup sur les oreillers et le matelas.

Le réservoir a une capacité de 0,8 litre et peut être vidé très facilement. Il vous suffit d’appuyer sur un bouton et un volet libérera toute la saleté. Je vous recommande de le faire au-dessus d’un sac ou d’une poubelle, sinon vous allez tout salir de poussière et de poils.

Le niveau sonore du moteur atteint un maximum de 75 dB, ce qui est mieux que d’autres modèles. La filtration se fait en 5 étapes, plus complète que son prédécesseur, évitant que la saleté et les allergènes ne retournent dans l’air de la maison. La gâchette a un mode où vous n’avez pas besoin de la maintenir enfoncée pendant que vous aspirez.

Elle ne pèse que 2 kg à vide et sans aucun accessoire fixé. C’est très pratique pour marcher et aspirer le sol, ainsi que pour la soulever et passer un coup dans les rideaux ou certaines coins du plafond où il y a généralement des toiles d’araignées. En somme, c’est un aspirateur très pratique, qui peut se transformer en un modèle à main avec une puissance monstrueuse pour le nettoyage quotidien de la maison.

