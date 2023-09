Les Xiaomi Redmi Note 13 dévoilent leur design dans les premières photos officielles

Un couple de fuites récentes révèlent la conception des Redmi Note 13 Pro 5G et Redmi Note 13 Pro+ 5G et nous confirment à la fois certaines des principales spécifications de ce dernier ainsi que sa date de sortie.

À gauche, le Redmi Note 15 Pro+ 5G et à droite, le Redmi Note 13 Pro 5G

Même si Xiaomi a déjà les yeux rivés sur la présentation de ses nouveaux flagships, les Xiaomi 14 et 14 Pro qui arriveront sur le marché mondial début 2024, le géant chinois peaufine les détails pour le lancement de la nouvelle génération de ses appareils de milieu de gamme les plus réussis, les Redmi Note 15.

Ainsi, il y a quelques jours, nous vous informions que Xiaomi avait annoncé le modèle le plus avancé de cette nouvelle série, le Redmi Note 13 Pro+ 5G, et nous pouvons maintenant vous montrer le design de ce modèle ainsi que celui du Redmi Note 13 Pro 5G grâce aux premières photos officielles révélées.

Les Redmi Note 13 Pro 5G et Redmi Note 13 Pro+ 5G révèlent leur design avant leur lancement

Le célèbre fuiteur Abhishek Yadav a publié un article sur X (l’ancien Twitter) dans lequel il partage les premières images officielles du nouveau Redmi Note 13 Pro+ 5G et confirme ses principales caractéristiques.

Comme vous pouvez le voir sur les images qui accompagnent cet article, que nous vous laissons ci-dessous, le Redmi Note 13 Pro+ 5G optera pour un design moderne avec un écran et des bords légèrement incurvés et un dos en matière rugueuse avec un module de caméras révolutionnaire dans plusieurs couleurs qui occupe toute la partie supérieure. Dans ce module de caméras, nous pouvons voir les trois capteurs photographiques situés sur le côté gauche et à droite d’eux, un flash LED allongé avec une sérigraphie qui nous indique que l’appareil photo principal dispose de 200 mégapixels et de la stabilité optique de l’image (OIS), ainsi que le logo de la marque juste en dessous.

De plus, selon cette fuite, le Redmi Note 13 Pro+ 5G aura des dimensions contenues grâce à une épaisseur de seulement 9 millimètres et un poids inférieur à 204 grammes, avec un écran OLED incurvé de 6,67 pouces avec une résolution de 1,5K qui sera protégé par du Corning Gorilla Glass Victus, avec un processeur MediaTek 7200 Ultra fabriqué en 4 nanomètres qui sera accompagné de 18 Go de RAM et de 1 To de stockage interne, avec un système photographique composé d’un capteur Samsung ISOCELL HP3 de 200 MP avec OIS et deux capteurs secondaires de 8 et 2 mégapixels à l’arrière et un capteur de 16 mégapixels à l’avant, ainsi qu’une batterie de 4 880 mAh avec charge ultra-rapide de 120 W.

Mais ce n’est pas tout, car le fuiteur chinois Anvin (@ZionsAnvin sur X) a également partagé un article sur X dans lequel il nous montre une image du Redmi Note 13 Pro+ 5G et du Redmi Note 13 Pro 5G et nous confirme la date de sortie des trois membres de la nouvelle série Redmi Note 13.

Redmi Note 13 series launching on Septembre 21 in China Following devices are launching – Redmi Note 13 5G

– Redmi Note 13 Pro 5G (right)

– Redmi Note 13 Pro+ 5G (left) Pro+ has curved screen with Gorilla Glass Victus protection and 2.37mm bottom#Redmi #RedmiNote13Pro… pic.twitter.com/c9pyWA8Vab — Anvin (@ZionsAnvin) 14 septembre 2023

Comme vous pouvez le voir sur les images de l’article cité, que nous vous laissons ci-dessous, le Redmi Note 13 Pro 5G adopte un design plus sobre avec des bords droits et un module de caméras arrière de forme carrée situé à l’arrière gauche, où se trouvent les trois capteurs photo et le flash LED.

Enfin, Anvin confirme également que les Redmi Note 13 5G, Redmi Note 13 Pro 5G et Redmi Note 13 Pro+ 5G seront officiellement présentés en Chine le 21 septembre prochain à 19h00, soit 13h00 en France.



