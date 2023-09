Samsung Galaxy Buds FE: voici les nouveaux écouteurs sans fil bon marché de Samsung.

Samsung mise à nouveau sur les « Fan Edition », mais cette fois-ci ce ne sera pas pour nous présenter un téléphone abordable, mais leurs prochains Galaxy Buds plus équilibrés en termes de prix et de fonctionnalités.

Voici les Galaxy Buds 2 de Samsung, la base de conception des « Fan Edition ».

Ils ne seront probablement pas parmi les meilleurs écouteurs true wireless du marché, et pourtant, le fait que Samsung joue avec une édition « Fan Edition » de ses Galaxy Buds est très intéressant, et cela confirme que le géant sud-coréen continue de s’intéresser à sa gamme d’appareils plus équilibrée en termes de prix, de fonctionnalités et de besoins des utilisateurs.

La désignation ne ment pas, « Fan Edition », et c’est parce que pour Samsung, ce sont les gadgets que demande la communauté Galaxy, du moins selon leurs études, toujours à des prix plus abordables et avec les fonctionnalités les plus basiques qui offrent une expérience de haute qualité sans être trop haut de gamme ou sans faire trop d’efforts.

Dans ce cas, comme nos collègues du média allemand WinFuture nous l’ont dit, il s’agit d’écouteurs qui gardent le design (form factor) déjà connu des Galaxy Buds 2, mais en éliminant les surfaces tactiles les plus coûteuses pour les remplacer par des boutons physiques qui permettent de contrôler les principales fonctions de l’écouteur.

Ce n’est pas mal du tout, et en réalité, la rétroaction haptique est bien meilleure avec des boutons physiques, donc oui, cela pourrait être une demande des utilisateurs eux-mêmes.

Et ce n’est pas tout, car la fuite des manuels au format PDF de ces Galaxy Buds FE confirmerait leur arrivée dans les prochaines semaines, probablement avec le Galaxy S23 FE prévu avant la fin de 2023, bien que nous ne sachions pas encore dans quels marchés ni à quels prix ces modèles seront disponibles.

Samsung Galaxy Buds FE, galerie de photos dévoilée

Par ailleurs, nous constatons que les couvercles en caoutchouc amélioreront la prise en main des écouteurs pour pouvoir les utiliser en toute sécurité, en recherchant l’ergonomie avec des ailettes pour les plus grandes, qui maintiendront toujours l’écouteur en place.

Comme on peut s’y attendre, nous ne savons pas non plus dans quelles couleurs ils seront disponibles, mais le modèle de base en blanc et noir sera disponible, et nous ne connaissons pas encore les fonctionnalités qui seront présentes et celles qui seront laissées de côté par rapport aux Galaxy Buds plus coûteux, comme la réduction active du bruit (ANC) ou l’audio spatial, entre autres options.

Nous devrons rester attentifs et attendre, car Samsung ne nous prévient généralement pas de l’arrivée de ces « Fan Edition » en les présentant directement sur leurs canaux en ligne… Nous verrons en 2023 !

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :