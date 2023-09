Mon milieu de gamme préféré : ce Samsung Galaxy best-seller perd 100 euros dans sa meilleure version

Grande baisse de prix pour l’un des rois de la gamme moyenne, avec un écran de qualité, de bonnes performances, un bon appareil photo principal et une excellente batterie.

L’écran de ce milieu de gamme de Samsung est de grande qualité, nous avons beaucoup aimé // Image : Urban Techno.

Il y a peu de marques qui offrent un support aussi étendu que Samsung, ce qui en réalité l’entreprise à laquelle vous devez faire confiance si vous recherchez un téléphone portable pour de nombreuses années. Parmi les meilleurs téléphones de Samsung se trouve le Samsung Galaxy A34 5G, mon milieu de gamme préféré du moment et protagoniste d’une réduction historique de 100 euros dans sa meilleure version. Vous êtes devant le moment idéal pour acheter le Galaxy A34 5G, car il descend jusqu’à 369 euros sur Amazon.

Le prix de vente recommandé pour cette version de 256 Go est de 469 euros, vous voyez donc déjà que vous économisez 100 euros si vous achetez le téléphone sur Amazon. Attention, ce n’est pas un prix ordinaire pour ce téléphone, c’est son minimum historique dans la boutique. Le même modèle du Galaxy A34 5G est beaucoup plus cher dans la boutique officielle de Samsung, où il ne descend qu’à 409 euros. Vous voyez déjà que l’achat sur Amazon est plus rentable, et il vous offre également une livraison très rapide avec Amazon Prime.

Nous vous avons déjà dit dans le test du Samsung Galaxy A34 5G qu’il avait une qualité remarquable dans tous les aspects. C’est un smartphone confortable, avec un écran qui se voit très bien, de bonnes performances, un appareil photo principal qui prend de bonnes photos et une excellente autonomie. De plus, il bénéficie d’ une garantie de mise à jour jusqu’à 5 ans, ce qui en réalité un achat exceptionnel pour l’avenir.

Samsung Galaxy A34 5G

Achetez le Samsung Galaxy A34 5G pour 100 euros de moins

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles ce Samsung Galaxy A34 5G est mon milieu de gamme préféré. La première est les performances du processeur MediaTek Dimensity 1080, qui offre une expérience fluide même lorsque nous utilisons le téléphone pour jouer ou éditer des images. Par conséquent, vous pouvez utiliser le Galaxy A34 5G pour effectuer n’importe quelle tâche. Le modèle en promotion est le meilleur de tous, avec 8 Go de RAM et 256 Go de mémoire, 2 aspects clés également dans l’expérience.

Le Samsung Galaxy A34 5G est un excellent achat pour l’avenir, il est prêt à bien fonctionner pendant de nombreuses années. Tout d’abord, en raison de ces 8 Go de RAM et de ces 256 Go de stockage. Deuxièmement, parce qu’il bénéficie d’une garantie de mise à jour Android de 4 ans et d’une garantie de mise à jour de sécurité de 5 ans. Vous voyez déjà qu’il restera à jour pendant de nombreuses années, en plus de disposer d’ une connectivité 5G qui devient de plus en plus importante avec le temps.

Parmi les points forts du téléphone, on trouve l’écran SuperAMOLED, avec 6,6 pouces, une résolution Full HD+ (2340 x 1080 pixels) et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Je peux vous confirmer que les images de cet écran se voient très bien, tant en termes de netteté que de couleurs et de fluidité. De plus, il fonctionne avec des haut-parleurs stéréo qui offrent un son de qualité. Grâce à ces 2 composants, vous pouvez profiter davantage des jeux, des vidéos et de la musique.

L’autonomie est également excellente, elle peut même durer jusqu’à 2 jours avec une utilisation normale. Cela est possible grâce à une batterie de 5 000 mAh très efficace, elle tient jusqu’à la fin de la journée même lorsque vous êtes très exigeant. Elle prend en charge la charge rapide de 25 W, mais vous devez savoir que le chargeur n’est pas inclus dans la boîte. Cependant, vous pouvez trouver le chargeur Samsung pour environ 10 euros sur Amazon.

Samsung Galaxy A34 5G

Vous pourrez également utiliser le Galaxy A34 5G pour prendre de bonnes photos et vidéos, notamment avec son appareil photo arrière de 48 mégapixels. Les photos prises en journée sont très bonnes et les vidéos peuvent être en 4K à 30 images par seconde. L’appareil photo avant est de 13 mégapixels et il vous offre également de bons selfies lorsque l’éclairage est favorable. Par ailleurs, le téléphone dispose également d’un capteur d’empreintes digitales à l’écran et d’une protection IP67 contre l’eau et la poussière.

Le Samsung Galaxy A34 5G est un best-seller en raison de sa très bonne qualité-prix, et vous ferez un excellent choix en l’achetant. Profitez de l’offre d’Amazon et obtenez-le pour seulement 369 euros, avec une housse cadeau incluse.

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services pouvant intéresser les lecteurs. Lorsque l'utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr perçoit une commission.

