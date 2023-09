Dernières heures pour obtenir une TV OLED de Samsung à moitié prix

C’est l’un des smart TV les plus spectaculaires de ces dernières années, sans aucun doute une valeur appréciée dans le catalogue de Samsung.

Samsung continue de se battre avec LG pour avoir le meilleur écran, mais les OLED ont fait reculer le fabricant coréen.

Voulez-vous avoir une télévision en bon état? Car sur Amazon et Ebay, depuis quelques jours, ils proposent des smart TV haut de gamme à des prix très réduits, tellement réduits qu’elles perdent jusqu’à 50% de leur valeur. Jusqu’à demain, vous pourriez vous procurer le Samsung S93C de 65″ de type OLED pour 3299 1699 euros sur Amazon et au même prix sur Ebay. Il y a aussi deux nouveaux modèles de 77 et 83 pouces, mais ils sont trop chers.

Cela représente une réduction de 48% par rapport à sa valeur initiale de 3299 euros. C’est l’une des télévisions que j’achèterais en ce moment même pour remplacer ma smart TV OLED de LG. Cependant, la mienne a encore quelques années de vie. Samsung, malgré tous ses efforts contre la technologie OLED, a finalement dû s’y rallier avec plusieurs modèles qui se vendent assez bien.

Achetez une TV OLED de Samsung avec une remise de 48%

Si vous voulez acheter une télévision en ce moment et que votre budget est élevé, je vous recommande toujours d’opter pour un modèle OLED. Que ce soit LG, Sony ou maintenant Samsung, ce sont les écrans qui offrent le meilleur contraste, une luminosité appropriée et des couleurs plus vives. Ce sont ceux qui obtiennent les meilleurs résultats avec le contenu HDR10 et Dolby Vision, c’est prouvé.

Dans ce modèle, nous avons un écran OLED de 65 pouces avec une résolution 4K et un taux de rafraîchissement pouvant atteindre 144 Hz depuis l’un de ses ports HDMI. L’écran a une luminosité maximale de 1000 nits, une folie pour un OLED, et il dispose également de la technologie QLED qui améliore considérablement la luminosité.

En termes de son, c’est l’une des télévisions qui sonnent le mieux et avec le plus de volume. Cela est dû aux 6 haut-parleurs intégrés avec une puissance totale de 60 W RMS, qui peuvent offrir un système audio 2.2.2 canaux, avec deux d’entre eux étant des subwoofers. Ils sont compatibles avec le Dolby Atmos, donc le son surround est garanti.

En termes de connectivité, nous avons à l’arrière 4 HDMI 2.1, 2 USB 2.0, une sortie audio optique, une entrée réseau RJ45 et un port USB dédié aux disques haut débit. Du côté sans fil, nous disposons du WiFi 5 et du Bluetooth 5.2, pour profiter de vos services de streaming avec la vitesse de connexion maximale et également connecter vos écouteurs sans fil ou une souris pour naviguer dans les menus.

Le design des télévisions OLED est généralement le plus fin du marché. Dans ce modèle de 65″, nous avons des dimensions de 143 cm de longueur, près de 90 cm de hauteur et seulement 5,2 cm d’épaisseur, bien que seul l’écran ait une épaisseur d’environ 6 mm. Il pèse 22,5 kg sans support, vous pourrez donc le suspendre au mur avec un support VESA 400 x 400 mm.

Enfin, sachez que ce téléviseur fonctionne sous le système d’exploitation Tizen 8.0 de Samsung, avec un fonctionnement très simple et intuitif. Il est compatible avec les assistants Alexa et Google Assistant, ainsi qu’avec Bixby, celui du fabricant coréen. Il dispose de 8 Go de mémoire interne et de 2 Go de RAM, pour que le système fonctionne toujours de manière fluide.

