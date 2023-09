Cette friteuse à air fait un tabac en matière de ventes et vous pouvez maintenant l’acheter pour moins de 100 euros, accessoires inclus.

Cuisinez de manière saine du poisson, de la viande, des légumes et même décongeler des aliments en profitant de l’offre proposée par cette friteuse à air polyvalente.

Avec cette friteuse à air en promotion, vous pouvez cuisiner du poisson, de la viande, des légumes et même décongeler des aliments.

Les friteuses à air sont devenues l’un des électroménagers que vous devez avoir à la maison si vous voulez cuisiner de manière plus rapide et plus saine. L’une des plus vendues en ce moment est la Cecotec Cecofry Full Inox 5500 Pro, et ce n’est pas sans raison, car elle offre de nombreuses options de cuisson à un prix spectaculaire. Attention, car vous pouvez maintenant acheter cette friteuse à air pour seulement 89,90 euros sur PcComponentes, et attention, avec un pack d’accessoires inclus.

Avec cette Cecotec Cecofry Full Inox 5500 Pro, vous pourrez cuisiner de la viande, du poisson, des légumes et même décongeler des aliments, en réduisant toujours la consommation d’huiles et de graisses pour que votre alimentation soit plus saine. Cette friteuse à air a une capacité de 5,5 litres, vous pourrez ainsi préparer des plats pour plusieurs personnes en une seule fois. De plus, elle met à votre disposition une puissance de 1700W et 8 modes de cuisson différents, de sorte que vos aliments seront délicieux.

En plus de vous offrir une grande remise sur cette Cecotec Cecofry Full Inox 5500 Pro, PcComponentes vous offre la livraison gratuite et rapide, vous recevrez la friteuse à la maison en seulement 1 jour. Vous pouvez voir que l’attente sera minime pour commencer à travailler avec cette friteuse dans votre cuisine.

Cecotec Cecofry Full Inox 5500 Pro

Achetez cette bonne friteuse à air pour moins de 100 euros

Il y a plus que les friteuses à air de Xiaomi, et celle-ci de Cecotec en est un parfait exemple. Ses 8 modes de cuisson vous permettent de l’utiliser pour griller du poisson et de la viande, pour cuire des pizzas, pour faire des gâteaux et même pour décongeler des aliments. La particularité de cette friteuse est qu’elle a besoin de très peu d’huile pour fonctionner, ce qui rend les plats beaucoup plus sains car ils contiennent moins de graisse.

Avec une puissance de 1700W et une température allant jusqu’à 200 degrés, la friteuse à air de Cecotec permet aux aliments d’être croustillants à l’extérieur et moelleux à l’intérieur. En fin de compte, vous obtiendrez des plats savoureux que vous pourrez déguster tranquillement tout en prenant soin de votre alimentation. Vous pouvez inviter un groupe d’amis ou votre famille, car la capacité de 5,5 litres du plateau vous permet de cuisiner de grandes quantités en une seule fois.

Cuisiner avec la Cecotec Cecofry Full Inox 5500 Pro est plus sain, mais aussi plus facile et plus rapide. Il s’agit donc d’un appareil idéal si vous n’êtes pas un expert en cuisine. Vous pouvez préparer des centaines de recettes facilement et utiliser également les accessoires fournis.

Toute la commande de la friteuse se fait via le panneau tactile situé à l’avant. Vous y trouverez les boutons pour activer les différents modes, contrôler la température et gérer le temps, réglable de 0 à 60 minutes. Une fois le travail de la friteuse terminé, vous pouvez laver le plateau au lave-vaisselle, car il est résistant.

Cecotec Cecofry Full Inox 5500 Pro

La Cecotec Cecofry Full Inox 5500 Pro est l’une des meilleures friteuses à air que vous pouvez acheter, un appareil électroménager dont vous ne pourrez plus vous passer une fois que vous l’aurez essayé. N’oubliez pas que vous économisez beaucoup d’argent si vous l’achetez sur PcComponentes, où son prix tombe à 89,90 euros en ce moment. Si vous souhaitez continuer à équiper votre cuisine, découvrez 5 produits Xiaomi pour la cuisine qui vous intéresseront beaucoup.

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et des services qui peuvent intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission. Rejoignez les BONS PLANS de NETCOST pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :