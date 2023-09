Pour 189 euros, vous pouvez avoir un téléphone mobile de gamme moyenne avec une grande batterie et un écran à 90 Hz

De 280 à 189 euros, ce realme 10 de 128 Go et avec beaucoup de RAM est en baisse, avec une charge rapide et un écran qui raviront tout le monde.

Le realme 10 est un téléphone mobile de milieu de gamme avec une mise à jour confirmée vers Android 13.

Vous recherchez un téléphone mobile bon marché, mais puissant et avec une grande batterie? Vous pouvez consulter le catalogue des téléphones mobiles Redmi, mais il existe d’autres marques avec de très bonnes alternatives, comme le realme 10 que vous pouvez actuellement obtenir pour seulement 189 euros sur AliExpress ou 209 euros sur PcComponentes. Il s’agit d’un terminal dont le prix de départ était de 279,99 euros et c’est la version avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Et si vous voulez celle avec 256 Go, vous l’avez pour 209 euros sur AliExpress.

Si vous recherchez dans la gamme moyenne des téléphones Android, vous verrez de nombreuses options, mais aucune aussi complète et bon marché que ce realme 10. Malgré l’arrivée de la 11e génération de realme, la génération précédente comprend de grands modèles mis à jour vers Android 13 cette année, ce qui constitue une excellente opportunité d’achat.

Achetez le realme 10 au prix minimum

Malgré son bas prix, il est surprenant de voir qu’il est équipé d’un écran Super Amoled. Cet écran a une diagonale de 6,4″ avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Il a une luminosité maximale de 1000 nits, un contraste très élevé et une protection Gorilla Glass 5. Il est monté sur un corps en plastique de 7,9 mm d’épaisseur et ne pèse que 178 grammes.

Son processeur est l’un des plus puissants de la gamme moyenne et chez MediaTek. Il s’agit du Helio G99 de 6 nm qui fonctionne à 2,2 GHz et qui a une très bonne performance dépassant les 400 000 points dans le test Antutu. Cet appareil est livré avec 8 Go de RAM LPDDR4X et 128 ou 256 Go de mémoire interne UFS 2.2 extensible avec des cartes microSD jusqu’à 1 To.

C’est l’un des téléphones mobiles realme à avoir la meilleure batterie, avec une batterie intégrée de 5000 mAh capable de se charger à 33 W de puissance. Il peut nous donner une autonomie d’environ 3 jours avec une utilisation appropriée. Le lecteur d’empreintes digitales a été relégué sur le côté du bouton d’alimentation.

À l’arrière, nous avons un double appareil photo Samsung de 50 MP f/1,8 avec une lentille pour le noir et blanc capable de prendre des photos très détaillées dans des conditions d’éclairage optimales. À l’avant, il dispose d’une caméra de 16 MP signée par Omnivision qui prend de très bonnes photos en mode portrait avec effet bokeh.

En termes de connectivité, il s’agit d’un smartphone qui ne prend pas en charge les réseaux 5G, mais ce n’est pas nécessaire. Il nous séduit avec sa puce NFC, WiFi 5, Bluetooth 5.3 à faible consommation, GPS de haute précision, port pour casque et double SIM.

➡️ Voir l’offre realme 10 (8/128 Go)

Donc, si vous voulez un téléphone puissant, performant et bon marché, ce realme 10 est un terminal fantastique. Vous pourrez mettre à jour vers la dernière version d’Android, avoir deux lignes téléphoniques en fonctionnement, prendre de très bonnes photos et tenir comme un champion avec une autonomie exceptionnelle. Et tout cela pour seulement 189 euros dans la version de 128 Go ou 209 euros dans la version de 256 Go.

