La curieuse forme du coffre de la voiture Xiaomi : est-ce une berline ou l’étui de vos écouteurs ?

Xiaomi continue de ne pas nous montrer l’apparence finale de la Mi Car ou du Xiaomi MS 11 EV -ou du moins, l’apparence que les versions d’essai ont. C’est pourquoi chaque photo qui apparaît des modèles testés en ville suscite la plus grande attention. Et les dernières portent sur le design de la partie arrière de la voiture Xiaomi.

Est-ce le coffre d’une berline actuelle ? Ou est-ce plutôt un design inspiré par un autre produit Xiaomi qui a peut-être « éclairé » le designer du véhicule ? Ou est-ce simplement de la paréidolie pure et simple ?

Xiaomi MS11 EV et la paréidolie avec les Buds

La paréidolie est « un phénomène psychologique où un stimulus vague et aléatoire (généralement une image) est perçu comme une forme reconnaissable, en raison d’un biais perceptif », et se produit lorsque votre cerveau attribue une identité connue à n’importe quel objet, zone ou paysage de la nature. C’est un acte réflexe que nous faisons tous involontairement, et c’est ce qui fait par exemple que vous voyez un visage dans la mousse du café, ou un animal dans les nuages du ciel.

De nouvelles photos du Mi Car dont les médias chinois se sont rapidement fait l’écho nous ont donné un autre aperçu fugace du premier véhicule conçu, construit et vendu par Xiaomi. Ce qui a attiré l’attention, c’est la conception distinctive du coffre, qui ouvert ressemble à l’étui des écouteurs Buds 4 Pro de Xiaomi, ou même à un port de charge USB-C agrandi.

Un coffre transparent ?

Les photos montrent que le coffre, de la taille d’une grande berline mais montrant plus de tôle que d’habitude, a une grande ouverture et un plancher plat. Il y a aussi plusieurs points d’attache pour sécuriser le chargement. Le couvercle du coffre semble être en verre, ce qui donnerait au véhicule un aspect plus haut de gamme.

Xiaomi n’a pas encore publié d’informations officielles sur son véhicule électrique. Bien que tout ce que nous avons vu et lu suggère qu’il s’agira d’un véhicule haut de gamme qui concurrencera les modèles de Tesla et d’autres grands fabricants automobiles. Par exemple, on s’attend à ce que le véhicule soit propulsé par un pack de batteries de 101 kWh qui offre une autonomie de plus de 800 km.

Date de présentation et coût possible de la voiture Xiaomi

Lu Weibing, président du groupe Xiaomi, a déclaré que l’avancement du projet automobile avait dépassé les prévisions initiales. L’objectif est de lancer la production en série au cours du premier semestre 2024, et il semble que le plan soit sur la bonne voie. En réalité, Xiaomi a déjà une usine prête à le construire, une usine récemment terminée dans la zone de développement économique et technologique de Pékin, et les employés sont déjà sur place, juste avant le début prévu de la production en série de la première voiture Xiaomi au cours du premier semestre de l’année prochaine.

Combien coûtera une voiture Xiaomi ? Selon Sui Rui, professionnel de l’industrie automobile, on s’attend à ce qu’une voiture électrique Xiaomi coûte environ 250 000 yuans (31 900 euros). Zhang Xiang, professeur invité à l’Université des sciences et technologies de Huanghe, estime également le coût à plus de 200 000 yuans (25 520 euros), en partie parce que s’il est inférieur, cela nuirait à la valeur marchande de Xiaomi en tant qu’entreprise technologique.

Source | Gizmochina

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :