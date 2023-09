Les écouteurs TOZO NC7 avec annulation active du bruit baissent à seulement 39,99 $.

Trouver le modèle parfait d’écouteurs sans fil peut être difficile. Le marché propose des milliers de modèles intéressants, avec des prix en baisse constante. Ces jours-ci, vous voulez certainement chercher un modèle avec une annulation active du bruit. Aujourd’hui, nous voulons vous présenter un modèle qui correspond à cette description. Les écouteurs TOZO NC7 peuvent offrir une fiche technique très solide et également une belle offre de réduction promotionnelle en cours. Une combinaison qui ne manque jamais de donner satisfaction.

Comme mentionné précédemment, les écouteurs sans fil TOZO NC7 peuvent offrir une technologie d’annulation active du bruit pour éliminer tous les bruits de basse fréquence qui vous entourent. Ainsi, vous pouvez vraiment vous concentrer uniquement sur le son que vous souhaitez entendre. Vous pouvez également activer le mode de transparence, par exemple dans le métro, pour pouvoir clairement entendre le son extérieur lorsque nécessaire. De plus, le double microphone antibruit intégré n’est pas en reste, avec une capacité d’élimination jusqu’à 35 dB de bruit ambiant externe.

Une expérience audio à plein régime

Mais bien sûr, les écouteurs doivent également fournir un son clair eux-mêmes. Et avec les TOZO NC7, vous bénéficiez par exemple de la technologie professionnelle ORIGX 2.0 pour optimiser encore davantage les performances des voix et des médiums. Ils sont également bien accordés pour l’acoustique, fournissant des basses puissantes (fréquences graves de 17 Hz), des médiums moelleux et des aigus clairs (jusqu’à 20 kHz). Il existe également 16 préréglages d’égaliseur dans l’application TOZO pour affiner encore plus le son selon vos préférences.

De plus, les écouteurs disposent d’une technologie de capteur optique pour mettre automatiquement en pause lorsque vous les retirez de vos oreilles. Le revêtement nano-imperméable IPX6 est un autre avantage, vous n’avez donc pas à vous soucier d’un peu d’eau. Et l’autonomie de la batterie ? Plutôt bonne grâce à la grande capacité de 70 mAh, permettant environ 18 heures de lecture. Avec le boîtier de charge sans fil, vous pouvez obtenir jusqu’à 72 heures au total. Enfin, mais non des moindres, il existe également une puce Bluetooth 5.3 moderne prenant en charge HSP, HFP, A2DP, AVRCP.

Qu’en est-il de l’offre promotionnelle mentionnée précédemment ? Eh bien, vous pouvez vous rendre sur Amazon pour trouver et utiliser le coupon interne pour obtenir une réduction de prix allant jusqu’à 20%. Sur la boutique américaine, le prix final est réduit à seulement 39,99 $. Vous pouvez également consulter la boutique DE, ES ou GB. Une autre option est de passer par le site officiel tozostore.com et d’utiliser le code S41Z9B1V pour obtenir le prix final de seulement 42,49 $.

À propos de TOZO

TOZO est une marque électronique intelligente appartenant à TOZO INC, basée à Seattle, aux États-Unis. La marque TOZO a été enregistrée et créée en 2015, adhérant au concept de marque « La technologie vous entoure », et s’engageant à fournir aux personnes les dernières technologies en matière de produits intelligents portables. TOZO est soutenu par plus de 20 millions d’utilisateurs et commenté par plus d’un million de clients. TOZO s’engage à rechercher, développer et fabriquer des produits numériques de haute technologie, notamment des audio sans fil, des objets intelligents de l’IOT, de la réalité virtuelle et des accessoires numériques.

